Rusya: ABD'nin söylemleriyle eylemleri çelişiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında açıklamalarda bulundu. Galuzin'in, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar hazırlığında olduğunu ve bu adımın Washington yönetimindeki yetkililerin iki ülke arasındaki işbirliği perspektifine ilişkin açıklamalarıyla çeliştiğini ifade ettiği aktarılıyor.

Ukrayna müzakereleri: "Somut önerileri değerlendireceğiz"

Galuzin'in, Ukrayna konusunda Avrupalı tarafların somut öneriler sunması halinde Moskova'nın bunları değerlendireceğini belirttiği kaydediliyor. Rus yetkilinin, bu açıklamasıyla birlikte diplomatik çözüm arayışlarına kapalı olunmadığını ancak adımların Avrupa tarafından gelmesi gerektiğini ima ettiği değerlendiriliyor.

Analistler, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırım baskısını artırırken aynı anda diplomatik kanalları açık tutma çabasının, çelişkili bir görüntü yarattığını ifade ediyor. Özellikle ABD'nin hem yaptırımları derinleştirmeye hazırlandığı hem de bazı yetkililerin işbirliği mesajları vermesinin, Washington'un Moskova karşısında net bir stratejiden yoksun olduğu şeklinde yorumlandığı belirtiliyor.

Güney Kafkasya: "3+3 formatındaki toplantı Erivan veya Bakü'de yapılabilir"

Galuzin'in, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki müzakerelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunduğu gözlemleniyor. Rus diplomatın, Güney Kafkasya bölgesine ilişkin "3+3" formatındaki bir sonraki Dışişleri Bakanları toplantısının Erivan veya Bakü'de düzenlenmesini umduklarını ifade ettiği aktarılıyor. Bu formatta, bölge ülkelerinin yanı sıra Rusya, İran ve Türkiye'nin yer aldığı hatırlatılıyor. Galuzin'in, bu konudaki temasların devam ettiğini belirttiği kaydediliyor.

Bölge uzmanları, Moskova'nın Güney Kafkasya'da arabuluculuk rolünü sürdürme ve bölgesel işbirliği mekanizmalarını canlı tutma çabası içinde olduğunu, ancak Ermenistan'ın Batı'ya yönelen dış politikası ve Bakü'nün artan özgüveni karşısında Rusya'nın etki alanının daraldığını belirtiyor.