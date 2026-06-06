Arakçi’den Lübnan Cumhurbaşkanı’na sert tepki: Gerçek düşmana odaklanın

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, Lübnan Cumhurbaşkanı’na hitaben yazdığı bir sosyal medya mesajında, Beyrut yönetiminin Tahran’a yönelik eleştirilerine sert bir yanıt verdi. Arakçi'nin X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın ifadelerine göre, görünüşe göre Lübnan topraklarının beşte birini işgal eden, Lübnanlıların dörtte birini yerinden eden ve ülkesini her gün bombalayan İran’mış” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Arakçi'nin bu sözlerle, Lübnan Cumhurbaşkanı’nın daha önce İran’a yönelik yaptığı eleştirel açıklamalara atıfta bulunduğu değerlendiriliyor. İranlı Bakan’ın mesajının devamında, “Eğer Lübnan İran için bir pazarlık aracı olsaydı, biz çoktan bir anlaşmaya varmıştık” dediği kaydedildi.

Açıklamanın son bölümünde Arakçi'nin, “Lübnan’ı gerçek düşmanından kurtarın Sayın Cumhurbaşkanı” çağrısında bulunduğu ifade ediliyor.

Söylemlerin arka planı ve bölgesel yansımalar

Gözlemciler, Arakçi'nin bu çıkışını, İran’ın Lübnan’daki varlığına yönelik artan eleştirilere bir yanıt olarak yorumluyor. Lübnan’da bazı siyasi çevrelerden, Hizbullah üzerinden İran’ın ülke içindeki nüfuzuna dair rahatsızlık ifade edildiği biliniyor. Ancak analistler, Lübnan’daki asıl yıkımın ve toprak kaybının İsrail’in saldırılarından kaynaklandığını hatırlatıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 558 kişinin hayatını kaybettiği, Lübnan hükümetinin ise yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladığı daha önce kaydedilmişti. Bu tabloda, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde birçok beldeyi işgal ettiği ve ateşkes anlaşmalarına rağmen saldırılarını sürdürdüğü gözlemleniyor.

Çifte standart ve bölgesel aktörlerin konumları

Bölge uzmanları, Lübnan Cumhurbaşkanı’nın İran’ı hedef alan söylemlerine karşın, aynı sertliği İsrail’in işgal ve saldırıları karşısında göstermediğine dikkat çekiyor. Batılı diplomatların zaman zaman İran’ın bölgesel nüfuzunu eleştirdiği, ancak İsrail’in Lübnan hava sahasını sürekli ihlal etmesi ve kara işgalini genişletmesi karşısında sessiz kaldığı ifade ediliyor.

Tarihsel olarak, Lübnan’ın iç siyasetinde dış aktörlerin etkisi tartışmalarının yeni olmadığı hatırlatılıyor. 2006 İsrail-Lübnan savaşının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararıyla çatışmaların durdurulması hedeflenmişti. Ancak gözlemciler, İsrail’in bu kararın ihlali sayılabilecek şekilde Lübnan hava sahasını ve kara bölgelerini ihlal etmeye devam ettiğini belirtiyor.

Irakçi’nin “pazarlık aracı” vurgusu

Irakçi’nin “Lübnan İran için bir pazarlık aracı olsaydı, çoktan bir anlaşmaya varmıştık” sözleri, Tahran yönetiminin bölgedeki angajmanlarına dair bir savunma olarak yorumlanıyor. Analistlere göre, İran bu ifadeyle, Lübnan’daki varlığını stratejik bir derinlikten çok, ideolojik ve güvenlik temelli bir dayanışma olarak tanımlamaya çalışıyor.

Aynı ifadelerin, İran’ın kendi çıkarları doğrultusunda Lübnan’ı feda edebileceği yönündeki tezleri de dolaylı olarak reddettiği belirtiliyor. Ancak eleştirmenler, İran’ın Hizbullah üzerindeki etkisinin ve silah tedarikinin Lübnan’ın kendi ulusal kararlarını almasını zorlaştırdığını savunuyor.

Lübnan’ın ikilemi

Lübnan, İsrail saldırıları, iç ekonomik kriz ve bölgesel aktörlerin nüfuz mücadelesi arasında sıkışmış durumda. Gözlemciler, Cumhurbaşkanı’nın İran’a yönelik eleştirilerinin, ülke içinde farklı kesimlerin beklentilerini dengeleme çabası olarak da okunabileceğini ifade ediyor. Bu çabada, Batılı ülkelerden mali destek sağlama ve aynı zamanda Hizbullah’ın askeri kapasitesini koruma gibi çelişkili hedeflerin bulunduğu belirtiliyor.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, ABD’nin İsrail ile Lübnan arasında bir ateşkes anlaşması için arabuluculuk yaptığı, ancak Netanyahu hükümetinin henüz bağlayıcı bir taahhüt vermediği aktarılıyor. Irakçi’nin paylaşımının hemen ardından Lübnan Cumhurbaşkanlığından henüz resmi bir yanıt gelmediği kaydediliyor.