Hizbullah'tan Siyonist İsrail mevzilerine 32 operasyon

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Hizbullah’ı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde İsrail ordusuna ait mevzilere yönelik 32 ayrı operasyon düzenlendiği bildirildi. El-Menar televizyonunun aktardığına göre, Hizbullah savaşçılarının intihar İHA’ları ve füzeler kullanarak İsrail askeri noktalarını hedef aldığı, bu saldırılarda düşmana ağır hasar verildiği ifade ediliyor.

Açıklamada ayrıca, bir İsrail savaş uçağının Lübnan hava sahasına ihlalde bulunması üzerine Hizbullah’ın karadan havaya füzeyle müdahale ettiği ve uçağı bölgeden kaçırdığı kaydedildi.

İsrail’den yaralı itirafı

İsrail Sağlık Bakanlığı’nın, Hizbullah’ın düzenlediği saldırılarda 13 İsraillinin yaralandığını kabul ettiği belirtiliyor. Gözlemciler, İsrail tarafının genellikle Hizbullah saldırılarındaki kayıplarını gizleme eğilimi göz önüne alındığında, bu rakamın resmi olarak doğrulanmasının dikkat çekici olduğunu ifade ediyor.

Bölgesel çatışmanın yayılma riski

Son günlerde Hizbullah’ın operasyon sıklığını artırması, Lübnan cephesindeki gerilimin tırmanabileceği şeklinde yorumlanıyor. Analistler, Hizbullah’ın İHA ve füze kapasitesini etkin biçimde kullanmasının, İsrail’in kuzey cephesindeki hava savunma sistemlerini zorladığını belirtiyor.

Tarihsel olarak İsrail’in Lübnan’a yönelik 2006 savaşındaki deneyimi hatırlatılıyor. O dönemde de Hizbullah’ın yerli üretim füzelerle İsrail’in derinliklerini vurabildiği ve kara işgaline karşı etkin bir gerilla savaşı yürüttüğü anımsatılıyor. Gözlemciler, mevcut çatışmaların 2006’dan daha geniş bir coğrafyaya yayılma potansiyeli taşıdığı değerlendirmesinde bulunuyor.

Çifte standart ve uluslararası hukuk tartışması

Uluslararası hukuk uzmanları, İsrail’in Lübnan hava sahasını sürekli ihlal etmesinin Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğunu hatırlatıyor. Buna karşın Batılı başkentlerden bu ihlallere yönelik ciddi bir kınama gelmediği, ancak Hizbullah’ın her askeri eyleminin “terör” olarak etiketlendiği gözlemleniyor.

Lübnan hükümetinin daha önce yaptığı açıklamalarda, ülkesinde yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığı ve can kaybının 3 bin 500’ün üzerinde olduğu bildirilmişti. Analistler, İsrail’in ateşkes görüşmeleri sürerken saldırılarına devam etmesinin, uluslararası insancıl hukukun “ateşkes müzakereleri sırasında düşmanlıkların durdurulması” ilkesiyle bağdaşmadığını vurguluyor.

Hizbullah’ın caydırıcılık stratejisi

Hizbullah liderliğinden yapılan daha önceki açıklamalarda, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının devamı halinde kuzeydeki yerleşimlerin de hedef alınabileceği uyarısında bulunulduğu hatırlatılıyor. Son 24 saatteki 32 operasyonun, bu caydırıcılık stratejisinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Bölge kaynakları, Hizbullah’ın İHA ve füze envanterinde son yıllarda önemli bir gelişme olduğunu, daha hassas ve daha uzun menzilli mühimmatların kullanılabildiğini aktarıyor. Bu durumun, İsrail ordusunun kuzey sınırındaki konuşlanma planlarını yeniden gözden geçirmesine yol açtığı ifade ediliyor.