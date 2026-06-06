İran'dan Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine misilleme operasyonu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD üslerinin hedef alınmasına ilişkin bir bildiri yayımladı. Bildiride, “Çocuk katili ve terörist ABD ordusunun Sirik ve Keşm Adası’na yönelik saldırısı sonrası, düşmanın bölgedeki üsleri Hava ve Uzay Kuvvetlerinin füzeleriyle vuruldu” ifadelerine yer verildi. Bu tanımlamanın, Tahran yönetiminin ABD’nin bölgesel politikalarına yönelik sert muhalefetini yansıttığı değerlendiriliyor.

Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan ikinci bir açıklamada ise karşılıklı saldırıların detaylarına ilişkin bilgiler aktarıldı. Açıklamaya göre, yerel saatle 01.30’da Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçmeye çalışan dört petrol tankeri tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine dört tankerden birisinin hedef alındığı kaydedildi. Ardından, yerel saatle 02.00’de ABD’nin Sirik ve Keşm Adası’ndaki iki iletişim kulesine füze saldırısı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Aynı açıklamada, bu gelişmelerin ardından Devrim Muhafızları Ordusu’nun ABD’nin Kuveyt’teki Ali es-Salem Hava Üssü ile Bahreyn’deki Beşinci Filo Karargâhını hedef aldığı kaydedildi.

ABD’nin “izinsiz geçiş” ve “radar vuruşu” çelişkisi

Gözlemciler, ABD tarafının daha önce CENTCOM üzerinden yaptığı açıklamalarda, İHA’ların düşürülmesi ve radar sistemlerinin vurulmasını “ABD güçlerine yönelik olası saldırıların engellenmesi” olarak tanımladığını hatırlatıyor. Ancak İran’ın aktardığı kronolojide, ilk hareketin ABD’nin iletişim kulelerine yönelik bir füze saldırısı olmadığı, aksine dört tankerin izinsiz geçiş girişimi üzerine bir tankerin hedef alındığı belirtiliyor. Bu çelişkili anlatıların, tarafların kendi kamuoylarına yönelik farklı meşrulaştırma stratejileri geliştirdiği şeklinde yorumlanıyor.

Bölge uzmanları, Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş iddiasının deniz hukuku açısından da tartışmalı olduğunu ifade ediyor. Uluslararası sularda seyir serbestisi ilkesi gereği, bir boğazdan geçişin “izinsiz” sayılabilmesi için somut bir güvenlik tehdidi veya kapatma kararı gerektiği hatırlatılıyor. Analistler, İran’ın bu adımını, daha önce yaptığı “Hürmüz’ü kapatma” tehdidinin bir uzantısı olarak değerlendiriyor.

Çifte standart tartışması yeniden alevlendi

ABD’nin Kuveyt ve Bahreyn’deki üslerinin hedef alınmasının ardından, Batılı diplomatlardan henüz kapsamlı bir kınama açıklaması gelmediği gözlemleniyor. Oysa daha önce benzer bir durumda, İran’ın müttefiklerine yönelik herhangi bir saldırıda “uluslararası hukuk ihlali” vurgusu yapıldığı hatırlatılıyor. Eleştirmenler, ABD’nin kendi üslerinin vurulmasını “meşru müdafaa” çerçevesinde değerlendirirken, İran’a yönelik eylemlerinde aynı esnekliği göstermediğini belirtiyor.

Tarihsel olarak, ABD’nin bölgedeki askeri varlığını “istikrar gücü” olarak tanımladığı ancak Irak, Suriye, Yemen ve Libya’daki müdahalelerinin tam tersi sonuçlar doğurduğu anımsatılıyor. Libya’nın nükleer programını sökmesinin ardından ülkenin kaosa sürüklendiği, Irak işgalinin ise kitle imha silahı yalanı üzerine inşa edildiği hatırlatılıyor. Bu tarihsel örneklerin, ABD’nin bölgesel angajmanlarına yönelik güven bunalımını derinleştirdiği ifade ediliyor.

Petrol tankeri vuruşunun küresel yansımaları

Enerji piyasası analistleri, Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankerinin hedef alınmasının, küresel arz zincirinde doğrudan bir kırılma yarattığını belirtiyor. Henüz tankerin bayrağı ve ait olduğu ülkeye ilişkin net bir bilgi paylaşılmadığı kaydediliyor. Ancak uzmanlar, bu tür bir saldırının sigorta primlerini ve navlun ücretlerini anında artıracağını, ayrıca bölgeden geçen tankerlerin güvenliğine ilişkin yeni tedbirler alınması gerekeceğini vurguluyor.

İran’ın daha önce yaptığı “savaşın genişlemesi” uyarısının, Hürmüz’deki bu somut eylemle birlikte daha ciddi bir hal aldığı değerlendiriliyor. Devrim Muhafızları’nın açıklamasında, sadece ABD üslerinin değil, aynı zamanda boğazdaki ticari trafiğin de hedef alınabileceği sinyali verildiği ifade ediliyor.