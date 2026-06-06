Katil Netanyahu’dan “ateşkes yok” açıklaması: ABD duyurdu, İsrail reddetti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail televizyonu KAN’da yer alan habere göre, katil Netanyahu güvenlik kabinesi toplantısında bir açıklama yaptı. Netanyahu’nun, Lübnan ile ateşkes anlaşmasının henüz tamamlanmadığını öne sürerek “İsrail açısından şu anda Lübnan’la ateşkes yok” dediği aktarıldı. Aynı toplantıda Netanyahu’nun, Hizbullah’ın ateşkesle ilgili önerilere itiraz ettiğini söylediği ve “İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes anlaşması henüz tam olarak taslak haline getirilmedi ve tamamlanmadı” iddiasında bulunduğu kaydedildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in de toplantıda, siyasi düzeyde gelecek aşamayla ilgili bir sürecin belirlenmesi gerektiğini ileri sürdüğü belirtiliyor. Zamir’in, “İsrail ordusu, bir karar alınması halinde saldırıların çapını genişletmeye hazırdır. Bizim açımızdan kabul edilecek koşullarda bir ateşkes imkanı varsa birkaç ay sonra olacağına bugün olması daha iyi olur” dediği ifade edildi.

ABD’nin ateşkes duyurusu ile sahadaki gerçeklik arasındaki çelişki

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington’daki 4. tur görüşmelerin ardından dün İsrail ve Lübnan’ın, Hizbullah’ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri’nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Ancak bu duyurunun hemen ardından Hizbullah’ın şartlı ateşkesi reddettiği açıklandı.

Gözlemciler, ABD’nin “mutabakat” olarak sunduğu çerçevenin, Hizbullah’ın kabul etmediği bir metne dayandığını ve bu nedenle ateşkesin fiilen geçerli olmadığını belirtiyor. Buna karşın ABD’nin, İsrail’in talepleri doğrultusunda şekillenen bir metni kamuoyuna “anlaşma” olarak duyurması, Washington’un arabuluculuk rolünde tarafsız olmadığı şeklinde değerlendiriliyor.

Ateşkes anlaşmalarına rağmen saldırılar sürüyor

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump’ın 24 Nisan’da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurduğu hatırlatılıyor. ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs’ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda ise 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırıldığı aktarılıyor.

Ancak tüm bu ateşkes duyurularına rağmen İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü gözlemleniyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasında, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 558 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Lübnan hükümetinin, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladığı kaydediliyor.

Çifte standart ve uluslararası hukukun ihlali

Uluslararası hukuk uzmanları, İsrail’in ateşkes görüşmeleri sürerken saldırılarına devam etmesinin, Cenevre Sözleşmeleri’nin “ateşkes müzakereleri sırasında düşmanlıkların durdurulması” yönündeki temel ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtiyor. İsrail’in daha önce Gazze’deki operasyonlarında da benzer bir model izlediği, ateşkes duyurularının ardından saldırıları sürdürdüğü hatırlatılıyor.

Eleştirmenler, ABD’nin İsrail’e yönelik bu tutum karşısında sessiz kalmasını, çifte standardın bir başka örneği olarak değerlendiriyor. Oysa aynı ABD yönetiminin, başka ülkelerin benzer eylemlerini uluslararası hukukun ihlali olarak kınadığı vakalar bulunduğu anımsatılıyor. Gözlemciler, bu tutarsızlığın ABD’nin bölgedeki arabuluculuk iddialarını zedelediği yorumunda bulunuyor.

İsrail ordusunun hazırlığı ve “bugün ya da birkaç ay sonra” çelişkisi

Genelkurmay Başkanı Zamir’in “birkaç ay sonra olacağına bugün olması daha iyi” ifadesi, İsrail ordusunun ateşkese hazır olduğu izlenimi verse de, aynı toplantıda Netanyahu’nun “ateşkes yok” demesi kafa karışıklığı yaratıyor. Analistler, bu çelişkinin İsrail hükümeti içinde bile ateşkes koşulları konusunda bir uzlaşı olmadığını gösterdiğini belirtiyor. Ayrıca Zamir’in “saldırıların çapını genişletmeye hazırız” açıklamasının, İsrail’in askeri seçeneği her zaman masada tuttuğunu gösterdiği ifade ediliyor.

Lübnan hükümetinden henüz Netanyahu’nun “ateşkes yok” açıklamasına resmi bir yanıt gelmediği kaydediliyor. Bölge kaynakları, Lübnan’ın halihazırda İsrail saldırıları nedeniyle ağır bir insani krizle karşı karşıya olduğunu ve ateşkes için baskıyı artırmaya çalıştığını aktarıyor.