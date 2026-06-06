Velayeti: Bölgesel Barışı Güç Dengesi Belirler

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’da Devrim Lideri Ayetullah Mücteba Hamaney’in üst düzey danışmanlarından Ali Ekber Velayeti, bölgedeki güvenlik dengelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Ortadoğu’da kalıcı istikrarın güç dengesi üzerinden şekillendiğini savundu. Velayeti, son yıllarda İran’ın askeri, siyasi ve stratejik kapasitesinde yaşanan artışın bölgesel güç haritasını yeniden şekillendirdiğini ifade etti.

Tahran’da katıldığı bir toplantıda konuşan Velayeti, yalnızca diplomatik anlaşmaların uzun vadeli barışı garanti edemeyeceğini belirterek, “Bölgede gerçek denge sahadaki güç dağılımıyla oluşur” dedi. İranlı yetkiliye göre bu denge, ülkelerin caydırıcılık kapasitesi ve bölgesel ittifaklarıyla doğrudan bağlantılı.

Velayeti, İran’ın savunma kapasitesinin güçlenmesini “bölgesel güvenlik mimarisinin parçası” olarak nitelendirirken, bunun yalnızca askeri bir unsurdan ibaret olmadığını, aynı zamanda siyasi ve stratejik etkiler doğurduğunu dile getirdi. Tahran’ın bölgedeki müttefikleriyle kurduğu ilişkilerin de bu yeni güç dengesinde önemli rol oynadığını söyledi.

İranlı danışman, Ortadoğu’daki son gelişmelerin klasik güvenlik anlayışlarını değiştirdiğini belirterek, bölge ülkelerinin güvenlik politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldığını kaydetti. Velayeti’ye göre yeni dönemde caydırıcılık kapasitesi yüksek aktörler, bölgesel denklemin şekillenmesinde daha belirleyici olacak.

Uzmanlar ise İranlı yetkilinin açıklamalarını, bölgede artan askeri gerilim ve güç rekabeti bağlamında değerlendiriyor. Son yıllarda İran’ın füze programı, bölgesel ittifakları ve savunma altyapısına yaptığı yatırımlar, Ortadoğu’daki güç dengesi tartışmalarının merkezinde yer alıyor.

Velayeti’nin açıklamaları, bölgedeki çatışma risklerinin ve diplomatik girişimlerin aynı anda gündemde olduğu bir dönemde geldi. Analistler, Ortadoğu’da barış arayışının önümüzdeki dönemde de askeri caydırıcılık ve diplomatik müzakerelerin birlikte şekillendirdiği karmaşık bir süreç olarak devam edeceğine dikkat çekiyor.