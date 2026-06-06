ABD’den NATO Gücünde Revizyon Planı: Hızlı Sevk Modeli Etkilenebilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin NATO kapsamında ayırdığı bazı askeri unsurlarda azaltmaya gitmeyi planladığına ilişkin haberler, ittifak içinde yeni bir tartışma başlattı. Alman gazetesi Welt, Washington’ın özellikle NATO’nun hızlı konuşlandırma kapasitesini belirleyen kuvvet havuzunda değişiklik yapmayı değerlendirdiğini yazdı.

Haberde, söz konusu adımın NATO’nun son yıllarda geliştirdiği “NATO Force Model” adlı kuvvet planlama sistemini doğrudan etkileyebileceği ifade edildi. Bu model, müttefik ülkelerin belirli sayıda askeri birlik ve teçhizatı belirlenen sürelerde hazır tutmasını öngörüyor. Buna göre bazı birliklerin 10 gün içinde, daha büyük kuvvetlerin ise 6 aya kadar değişen sürelerde cephe hattına sevk edilebilir olması hedefleniyor.

ABD’nin planladığı olası düzenlemenin, Avrupa’daki askeri yük paylaşımı tartışmalarını yeniden gündeme getirmesi bekleniyor. Washington yönetimi son yıllarda Avrupalı müttefiklerin savunma harcamalarını artırması ve ittifakın askeri kapasitesine daha fazla katkı sağlaması gerektiğini sık sık dile getiriyor.

NATO içinde bazı çevreler, ABD’nin katkısındaki olası bir azalmanın Avrupa ülkelerini daha fazla sorumluluk üstlenmeye zorlayabileceğini değerlendiriyor. Diğer yandan bazı uzmanlar, bu tür bir değişikliğin özellikle doğu kanadındaki güvenlik planlamasında yeni düzenlemeler gerektirebileceğine dikkat çekiyor.

Henüz Washington’dan planın kapsamına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak savunma analistleri, ABD’nin küresel askeri kaynaklarını yeniden dengeleme arayışının, NATO’nun kuvvet planlama yapısında kademeli değişikliklere yol açabileceğini belirtiyor.

NATO’nun yeni kuvvet modeli, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ittifakın caydırıcılığını artırmak amacıyla hayata geçirilmişti. ABD’nin katkısında yapılabilecek olası revizyonun, bu sistemin işleyişine nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.