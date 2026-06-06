AB’den Rus Vatandaşlarına Vize Kısıtlaması Mesajı: “Hedefli Önlemler Sürecek”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Avrupa Birliği, Rusya vatandaşlarına yönelik vize politikalarında daha sıkı bir çizgi izlemeye hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu Göç Sözcüsü Markus Lammert, yaptığı açıklamada Birliğin hedefli önlemler aracılığıyla vize kısıtlamalarını güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.

Lammert, uygulanan politikaların Rus halkının tamamını değil, belirli kategorilerdeki başvuruları kapsayan “hedefli bir yaklaşım” içerdiğini vurguladı. Bu kapsamda özellikle kısa süreli Schengen vizeleri, diplomatik ayrıcalıklar ve belirli seyahat türleri üzerindeki denetimlerin artırılmasının gündemde olduğu ifade ediliyor.

AB içinde son dönemde Rus vatandaşlarına yönelik seyahat politikası konusunda farklı görüşler dile getirilse de, Komisyon yetkilileri mevcut yaptırım çerçevesinin korunacağını belirtiyor. Bazı üye ülkeler daha sert kısıtlamalar talep ederken, diğerleri akademik, insani ve ailevi seyahatlerin tamamen kesilmemesi gerektiğini savunuyor.

Brüksel kaynakları, vize başvurularına ilişkin inceleme süreçlerinin daha detaylı hale getirildiğini ve güvenlik değerlendirmelerinin sıkılaştırıldığını kaydediyor. Ayrıca üye ülkelerin konsoloslukları arasında veri paylaşımının artırılması da gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında AB, Rus vatandaşlarına yönelik vize kolaylığı anlaşmasını askıya almış ve başvuru süreçlerini daha uzun ve maliyetli hale getirmişti. Yeni açıklamalar, bu politikaların kısa vadede gevşetilmeyeceğine işaret ediyor.

Diplomatik çevreler, Brüksel’in vize politikasını hem siyasi baskı aracı hem de güvenlik tedbiri olarak gördüğünü belirtiyor. Uzmanlara göre AB’nin önümüzdeki dönemde vize kısıtlamalarını tamamen kaldırmak yerine, belirli alanlarda daha seçici ve hedefli uygulamalarla sürdürmesi bekleniyor.