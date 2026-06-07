Şaron Bölgesinde Silahlı Eylem: 1 Kişi Öldü

Görgü tanıklarının aktardığına göre, eylem kalabalığın bulunduğu bir noktada gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale bölgede yapılırken, güvenlik güçleri çevrede geniş çaplı arama başlattı.

İsrail medyası, eylemcilerden birinin güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğünü bildirdi. Diğer şüphelinin ise olay yerinden kaçtığı ve yakalanması için kapsamlı bir operasyon yürütüldüğü kaydedildi. Bölgedeki ana yolların bir kısmı geçici olarak trafiğe kapatılırken, halka evlerinde kalmaları yönünde uyarı yapıldı.

Yetkililer olayın niteliğine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, güvenlik seviyesinin artırıldığı bildirildi. Şaron bölgesi, Tel Aviv ile Hayfa arasında yer alan yerleşim alanlarını kapsıyor.

Olayın ardından bölgede tansiyon yükselirken, güvenlik birimleri ikinci bir saldırı ihtimaline karşı teyakkuz haline geçti. Resmi makamların ilerleyen saatlerde daha ayrıntılı açıklama yapması bekleniyor.