Artan Yakıt Fiyatları ABD’de Tüketimi Vuruyor: Fast‑Food ve Giyimde Harcamalar Kısılıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’da İran bağlantılı gerilimin küresel petrol fiyatlarını yukarı çekmesi, ABD’de tüketici harcamalarını doğrudan etkilemeye başladı. Son haftalarda benzin fiyatlarındaki hızlı yükseliş, özellikle düşük ve orta gelirli hanelerin günlük harcama kalıplarında belirgin bir değişime yol açtı.

Perakende ve restoran sektöründen gelen veriler, Amerikalı tüketicilerin zorunlu olmayan harcamaları kısmaya başladığını gösteriyor. Fast‑food zincirleri ve hazır giyim markaları, müşteri trafiğinde ve ortalama harcama tutarında gerileme yaşandığını bildiriyor.

Ekonomistler, yakıt fiyatlarının hane bütçelerinde önemli bir paya sahip olduğunu ve bu kalemdeki artışın diğer harcama alanlarını hızla baskıladığını belirtiyor. Özellikle otomobil kullanımının yüksek olduğu bölgelerde benzin maliyetlerinin aile bütçelerinde ciddi bir yük oluşturduğu ifade ediliyor.

Uzmanlara göre, tüketimdeki mevcut yavaşlama henüz sınırlı düzeyde olsa da önümüzdeki aylarda daha belirgin hale gelebilir. İlkbahar ve yaz döneminde tüketimi destekleyen vergi iadesi ödemelerinin etkisi ortadan kalktığında harcamalarda daha güçlü bir geri çekilme görülebileceği değerlendiriliyor.

Perakende sektörü temsilcileri ise artan enerji maliyetlerinin yalnızca tüketici davranışlarını değil, lojistik ve tedarik zinciri maliyetlerini de yükselttiğine dikkat çekiyor. Bu durumun bazı ürünlerde fiyat artışlarını beraberinde getirebileceği belirtiliyor.

Analistler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmanın sürmesi halinde ABD ekonomisinde tüketim odaklı büyümenin baskı altında kalabileceği uyarısında bulunuyor. ABD’de ekonomik büyümenin yaklaşık üçte ikisi hanehalkı harcamalarına dayanıyor.