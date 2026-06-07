Yahudi yerleşiminde operasyon: 1 işgalci öldü 5 işgalci yaralandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail işgal ordusu, bölgede birden fazla silahlı saldırı vakası bildirilmesinin ardından Salit ve Tzur Yitzhak bölgelerine asker sevk edildiğini bildirdi.

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren bir kişinin vurulduğu, ikinci kişinin ise yaralanmasına rağmen kaçmayı başardığı aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise olayda 35 yaşlarındaki 1 erkeğin öldüğü, vücutlarında delici yaralanmalar bulunan ikisi ağır 5 yaralının hastaneye nakledildiğini kaydetti.

Yedioth Ahronoth gazetesi, saldırıyı gerçekleştiren ve hayatını kaybeden kişinin Taybe kentinden Ömer Yasin isimli bir İsrail vatandaşı Filistinli (48 Araplarından) olduğunu ileri sürdü.

Haberde kaçmayı başaran ikinci şahsın da uzun bir kovalamacanın ardından yakalandığı belirtildi.

Siyonist İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise olayın Kochav Yair, Tzur Yitzhak and Tzur Natan olmak üzere birbirine bitişik yerleşimlerde meydana geldiğini paylaştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun olayla ilgili acil bir güvenlik toplantısı yaptığını ve yaşananları takip ettiğini bildirdi.

Kassam Tugayları'ndan tebrik

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada Kohav Yair yerleşiminde gerçekleştirilen saldırıyı ve bir gün önce düzenlenen araçlı eylemi değerlendirdi.

Ebu Ubeyde, söz konusu operasyonların Filistin halkına yönelik devam eden saldırılar ve işgal politikalarına karşı gerçekleştirildiğini belirterek, eylemleri gerçekleştiren Filistinlileri tebrik etti.

Açıklamasında Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde İsrailli yerleşimcilere karşı direniş gösteren Filistinlilere övgüde bulunan Ebu Ubeyde, bu gelişmelerin Filistin halkının iradesini ve kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Kassam Sözcüsü, Kudüs, Batı Şeria ve 1948 topraklarında yaşayan Filistinli gençlere seslenerek, Aksa Tufanı mücadelesinde daha aktif rol üstlenmeleri çağrısında bulundu. Ebu Ubeyde, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların bedelini ödemesi gerektiğini savunarak direniş eylemlerinin artırılması gerektiğini belirtti.

Açıklama, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gelişmelerin gölgesinde, direniş gruplarının İsrail’e karşı mücadeleyi sürdürme kararlılığını vurgulayan yeni bir mesaj olarak değerlendirildi.