İran'dan anında misilleme: Hürmüz Boğazı'nda neler yaşanıyor?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bugün sabaha karşı Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi sularında, İran ile ABD arasında son yılların en hızlı ve en karmaşık doğrudan askeri karşılaşmalarından birinin yaşandığı bildiriliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, olaylar şu sırayla gelişti:

Yerel saatle 01.30’da, ABD güçlerinin doğrudan yönlendirmesi altındaki dört petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’ndan yasa dışı ve provokatif bir şekilde geçmeye çalıştığı belirtildi. Devrim Muhafızları’na ait hızlı botların (radar görünmezliği yüksek, saatte 110 deniz milinin üzerinde hız yapabilen Haydar 110 sınıfı tekneler) uyarılarına uyulmaması üzerine, tankerlerden birinin hedef alınarak durdurulduğu, diğer üç tankerin ise geri çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Yerel saatle 02.00’de ise ABD ordusunun misilleme amaçlı olarak, gelişmiş insansız hava araçlarıyla Keşm Adası ve Sirik bölgesindeki iki kıyı iletişim kulesini hedef aldığı aktarıldı. Bu saldırının, Devrim Muhafızları’nın hızlı botlarının komuta ve kontrol ağını kesme girişimi olduğu değerlendiriliyor.

Balistik misilleme: “Oyun alanının değiştirilmesi”

Saat 03.00 ile 04.00 arasında ise İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri’nin, gelişmiş balistik füzelerle ABD ordusuna ait iki kritik hedefi vurduğu ifade ediliyor. Bunlar:

Kuveyt’teki Ali es-Salem Hava Üssü – ABD’nin bölgedeki insansız hava aracı operasyonları ve savaş uçağı uçuşları için önemli bir merkez olduğu belirtiliyor. Bahreyn’deki ABD Beşinci Filosu Karargâhı – Deniz operasyonlarının koordinasyon merkezi olarak tanımlanıyor.

Askeri analistler, İran’ın denizdeki bir tacize, denizden çok daha uzak ve stratejik kara hedeflerine yönelerek yanıt vermesinin “oyun alanını değiştirme” stratejisinin bir parçası olduğunu belirtiyor. Kullanılan füzelerin “Kıyam”, “Secil” veya “Hayber” ailelerinden yüksek isabet hassasiyetine sahip balistik füzeler olduğu tahmin ediliyor.

“Kızıl Arılar Doktrini” olarak tanımlanan yaklaşım

Gözlemciler, bu karşılaşmanın İran’ın denizde asimetrik harp kapasitesi ile uzun menzilli hassas vuruş yeteneğini birleştiren çok katmanlı bir doktrini sahada gösterdiğini ifade ediyor. Bu yaklaşımın iki temel ayağı olduğu kaydediliyor:

Birincisi, Hürmüz gibi dar ve yoğun trafikli sularda hızlı botlar, insansız deniz araçları ve “sürü taktiği” ile düşmanın tepki süresini minimize etmek. İkincisi ve daha da önemlisi, denizdeki bir tacize, bölgedeki sabit ABD üslerine doğrudan füze saldırısıyla yanıt vermek. Analistlere göre bu, “her türlü saldırının komşu ülkelerdeki ABD komuta merkezlerine misilleme ile karşılık bulacağı” mesajını veren aktif bir caydırıcılık stratejisi.

Umman Denizi’nde de yaşanan gerilim

Devrim Muhafızları’nın açıklamasının yanı sıra, İran ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından dün Umman Denizi’nde de bir olay yaşandığı duyuruldu. Açıklamaya göre, İran ordusuna bağlı deniz kuvvetleri, “ABD terör ordusuna ait” destroyerlerin ticari gemilere yönelik tacizlerine karşı “Kadir” füzeleri ve yeni tip “Şehid Dana” saldırı İHA’ları ile uyarı atışı yaptı. Bunun üzerine, DDG-103 ve DDG-8 kodlu ABD destroyerlerinin Umman Denizi’ni terk ederek Hint Okyanusu’na yöneldiği belirtildi.

Aynı açıklamada, George W. Bush uçak gemisi grubuna bağlı Tripoli amfibi taarruz gemisine ait taarruz helikopterlerinin de bölgeden çekilmek zorunda kaldığı ifade ediliyor. İran ordusu Deniz Kuvvetleri Komuta ve Kontrol Merkezi’nin, “düşmanın menzilden çıkmasına rağmen, ihtiyaç halinde daha uzun menzilli füzelerin kullanılacağını” vurguladığı aktarıldı.

Tarihsel bağlam ve çifte standart

Bölge uzmanları, ABD’nin İran’ın deniz ticaretine yönelik denetimlerini “uluslararası hukuka aykırı” olarak nitelerken, kendi müttefiklerinin aynı sulardaki askeri varlığını “seyir serbestisi” olarak tanımlamasını çifte standardın tipik bir göstergesi sayıyor. Irak işgali öncesinde “kitle imha silahları” gerekçesinin daha sonra tamamen asılsız çıktığı, Libya’nın nükleer programını sökme karşılığında istikrarını kaybettiği hatırlatılıyor.

Analistlere göre, ABD’nin bölgedeki üslerini koruma adına başlattığı operasyonlar, aslında aynı üsleri hedef haline getirerek müttefik ülkelerin güvenliğini riske atıyor. Kuveyt ve Bahreyn gibi ülkelerin, ev sahipliği yaptıkları askeri tesisler nedeniyle çatışmanın doğrudan tarafı haline geldiği gözlemleniyor.

Hürmüz tehdidi ve küresel enerji arzı

Devrim Muhafızları’nın açıklamasında kullanılan “Hürmüz Boğazı’nın petrol ve gaz çıkışına tamamen kapatılmasının sonuçlarından siz sorumlu olacaksınız” ifadesi, küresel piyasalarda yeni bir tedirginlik yarattı. Enerji analistleri, boğazın kapatılması durumunda dünya petrol arzının yaklaşık dörtte birinin kesilebileceğini hesaplıyor. Bu durumun sadece bölgesel değil, küresel bir ekonomik krize yol açabileceği belirtiliyor.

İran’ın daha önce çatışmaların yeniden başlaması halinde savaşın Hint Okyanusu, Kızıldeniz, Babülmendep ve Akdeniz’e yayılabileceği uyarısı hatırlatılıyor. Şu ana kadar İran destekli Yemenli Husilerin ateşkes görüşmeleri sırasında Kızıldeniz trafiğine saldırmaktan kaçındığı, ancak gerilimin tırmanması halinde bu tutumun değişebileceği değerlendiriliyor.