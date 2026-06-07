ABC News: ABD Ordusu, Trump’ın Onayı Halinde Dört İnfaza Hazırlanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’de federal düzeyde idam cezalarına ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi. ABC News’in haberine göre, kurumun ulaştığı dahili bir askeri belge, Savunma Bakanlığı bünyesindeki ilgili birimlerin dört mahkumun infazının gerçekleştirilmesi ihtimaline karşı hazırlık yaptığını ortaya koyuyor.

Haberde, söz konusu mahkumların askeri yargı sürecinden geçen ve haklarında idam kararı kesinleşmiş kişiler olduğu belirtiliyor. Belgede, infazların ancak Başkan Donald Trump’ın resmi onay vermesi halinde uygulanabileceği vurgulanıyor. ABD yasalarına göre askeri davalarda verilen idam cezalarının yürürlüğe girmesi için başkanın imzası gerekiyor.

Askeri kaynaklar, hazırlıkların prosedürel nitelik taşıdığını ve olası bir onay durumunda sürecin hukuki çerçevede hızlı şekilde yürütülebilmesi amacıyla yapıldığını ifade etti. Bu kapsamda infaz protokolleri, güvenlik önlemleri ve cezaevi koordinasyonuna ilişkin planlamaların gözden geçirildiği aktarıldı.

İdam cezası, ABD’de uzun süredir hem hukuki hem de siyasi tartışmaların merkezinde yer alıyor. Federal düzeyde uygulamalar dönemsel olarak değişiklik gösterirken, başkanların bu konudaki tutumu sürecin seyrini doğrudan etkiliyor.

Beyaz Saray’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, hukuk çevreleri olası bir onay kararının hem iç hukuk hem de uluslararası kamuoyu açısından geniş yankı uyandırabileceğine dikkat çekiyor.