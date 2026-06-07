Savaş yeniden başlıyor: ABD radar üssünü vurdu, İran Amerikan üslerini hedef aldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Tahran ve Washington hatlarında müzakerelerin ilerlediğine dair sinyaller gelmesine karşın, sahada askeri gerilimin tırmanmaya devam ettiği gözlemleniyor. Hürmüz Boğazı ve çevresinde son saatlerde yaşanan sıcak çatışmaların bölgedeki güvenlik endişelerini artırdığı belirtiliyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda seyreden İran’a ait dört insansız hava aracının ABD güçleri tarafından düşürüldüğü duyuruldu. Aynı açıklamada, ABD güçlerine yönelik olası saldırıları engelleme amacıyla İran’ın Goruk ve Keşm Adası’ndaki kıyı gözetleme radar sistemlerinin de hedef alındığı bildirildi. CENTCOM’un söz konusu operasyonlara ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştığı aktarıldı.

İran’dan balistik füze misillemesi

ABD’nin saldırı haberlerinin ardından Kuveyt ve Bahreyn’de bulunan ABD üslerinde siren seslerinin yükseldiği kaydedildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin eylemlerine yanıt olarak bu iki ülkedeki Amerikan askeri tesislerinin balistik füzelerle hedef alındığı ifade edildi.

Devrim Muhafızları’nın açıklamasında, ABD’nin “saldırgan eylemlerini” sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın petrol ve doğal gaz ihracatına tamamen kapatılabileceği uyarısı yapıldığı vurgulanıyor. Açıklamada, yaşanacak küresel sonuçlardan doğrudan ABD’nin sorumlu olacağı ifade edildi.

Çifte standart eleştirileri yeniden gündemde

Bölge uzmanları, ABD’nin İran’a yönelik doğrudan askeri müdahalelerinin uluslararası hukuk açısından sorgulanması gerektiğini belirtiyor. Gözlemcilere göre, ABD kendi nükleer başlıkları ve İsrail’in denetimsiz cephaneliği konusunda herhangi bir yaptırım gündemine yer vermezken, İran’ın barışçıl programını hedef alması çifte standardın tipik bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Tarihsel olarak Irak işgalinin de benzer bir gerekçelendirme modeliyle başlatıldığı hatırlatılıyor. Dönemin kitle imha silahı iddialarının işgalin ardından hiçbir şekilde kanıtlanamadığı, Libya’nın programını sökme karşılığında istikrarını kaybettiği anımsatılıyor. Analistler, Hürmüz’de yaşanan son çatışmaların da aynı emperyalist dayatma mantığının bir parçası olduğu yorumunda bulunuyor.

Küresel enerji arzı risk altında

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nın olası bir kapatılması durumunda dünya petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık dörtte birinin kesilebileceğini hesaplıyor. Bu senaryonun sadece bölgesel değil, küresel ölçekte bir enerji krizine yol açabileceği ifade ediliyor. İran’ın bu tehdidinin, daha önce Babülmendep Boğazı üzerinden de dile getirildiği ve iki boğazın aynı anda kapanması durumunda etkinin katlanacağı kaydediliyor.

Batılı diplomatlardan gelen “yayılmayı önleme” ve “bölgesel istikrar” vurgularına karşın, ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırmasının gerilimi düşürmek bir yana tırmandırdığı gözlemleniyor. Kuveyt ve Bahreyn gibi ülkelerin topraklarının çatışma alanına dönüşmesinin, bu ülkelerin egemenliğini de doğrudan zedelediği belirtiliyor.