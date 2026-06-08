İran’dan “Nasr” Operasyonu: İsrail’in Askeri Noktaları Hayber Şiken Füzeleriyle Hedef Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail’e karşı yeni bir füze operasyonu düzenlendiğini duyurdu. DMO tarafından yapılan açıklamada, “Nasr” adı verilen operasyon kapsamında İsrail’e ait askeri hedeflerin vurulduğu ve saldırılarda İran’ın geliştirdiği son nesil “Hayber Şiken” balistik füzelerinin kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, hedef alınan noktaların İsrail ordusuna ait askeri tesisler ve operasyon merkezleri olduğu ifade edilirken, saldırıların “önceden belirlenen stratejik hedeflere” yönelik gerçekleştirildiği kaydedildi. Operasyonun İran’ın askeri caydırıcılık kapasitesini göstermeyi amaçladığı vurgulandı.

İran savunma çevreleri, Hayber Şiken füzelerinin yüksek hassasiyetli güdüm sistemi ve uzun menzil kabiliyeti sayesinde bölgedeki en gelişmiş balistik sistemlerden biri olduğunu belirtiyor. Bu füzelerin özellikle askeri altyapıyı hedef almak üzere geliştirildiği ifade ediliyor.

İsrail tarafı ise saldırılara ilişkin resmi bir değerlendirme yapmazken, güvenlik kaynakları ülkenin hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini ve olası yeni saldırılara karşı hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

Son gelişme, Orta Doğu’da zaten yüksek seyreden gerilimin daha da tırmanabileceği yönünde endişelere yol açtı. Bölgedeki diplomatik çevreler, karşılıklı askeri hamlelerin geniş çaplı bir çatışmaya dönüşmemesi için uluslararası girişimlerin yoğunlaştığını belirtiyor.