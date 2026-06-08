16 Saatlik Füze Çatışmasının Ardından Şartlı Ateşkes

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’da tansiyonu yükselten İran–İsrail gerilimi, saatler süren karşılıklı füze saldırılarının ardından geçici olarak durdu. Bölgedeki diplomatik kaynaklara göre yaklaşık 16 saat boyunca devam eden yoğun saldırıların ardından, İsrail ve ABD’nin girişimiyle taraflar arasında şartlı bir ateşkes sağlandı.

Gece boyunca süren çatışmalarda her iki tarafın da uzun menzilli füzeler ve hava savunma sistemlerini devreye soktuğu bildirildi. İsrail’de birçok şehirde sirenler çalarken, hava savunma sistemlerinin gelen füzeleri engellemek için yoğun şekilde çalıştığı aktarıldı. İran tarafı ise saldırıların İsrail’in askeri hedeflerine yönelik olduğunu açıkladı.

Diplomatik çevreler, ateşkesin “şartlı” olarak tanımlanmasının tarafların askeri hazırlıklarını tamamen sonlandırmadığı anlamına geldiğine dikkat çekiyor. Buna göre ateşkesin ihlal edilmesi durumunda karşılık verileceği yönünde karşılıklı uyarıların yapıldığı ifade ediliyor.

ABD’nin bölgedeki müttefikleriyle temas kurarak gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemeye çalıştığı belirtilirken, bazı bölgesel aktörlerin de arka kapı diplomasisi yürüttüğü kaydedildi. Uzmanlar, kısa vadede çatışmaların durmasının önemli olduğunu ancak gerilimin temel nedenlerinin ortadan kalkmadığını vurguluyor.

Son gelişmeler, Orta Doğu’da son yılların en tehlikeli askeri gerilimlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Diplomatik kaynaklar, önümüzdeki günlerde ateşkesin kalıcı hale gelip gelmeyeceğinin sahadaki gelişmelere bağlı olacağını belirtiyor.