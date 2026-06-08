İran’dan Hayfa’ya Füze Saldırısı: Sanayi Tesisleri Hedef Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri, İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kentini hedef alan bir füze saldırısı gerçekleştirdiklerini duyurdu. İran tarafından yapılan açıklamada, saldırının kentte bulunan bazı sanayi tesislerini hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada operasyonun “stratejik hedeflere yönelik” gerçekleştirildiği belirtilirken, saldırının kapsamı ve kullanılan füze türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. İranlı yetkililer, söz konusu hamlenin bölgedeki gelişmelere verilen bir karşılık olduğunu savundu.

Hayfa, İsrail’in en önemli liman kentlerinden biri olmasının yanı sıra enerji, petrokimya ve ağır sanayi tesislerinin bulunduğu stratejik bir merkez olarak biliniyor. Bu nedenle kent, olası bir çatışma senaryosunda kritik altyapı hedefleri arasında gösteriliyor.

İsrail makamlarından saldırının etkileri ve olası hasara ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak İsrail basınında yer alan ilk bilgilere göre kuzey bölgelerinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve bazı bölgelerde alarm sirenlerinin çaldığı bildirildi.

Bölgedeki askeri gerilimin son haftalarda karşılıklı açıklamalar ve saldırı iddialarıyla yeniden yükseldiği belirtilirken, gelişmelerin Ortadoğu’daki güvenlik dengeleri üzerindeki etkisinin yakından takip edildiği ifade ediliyor.