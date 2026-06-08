Tahran’dan Güç Gösterisi Mesajı: “Silahlı Kuvvetler Daha Güçlü Bir Yanıta Hazır”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’da güvenlik ve savunma politikalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama Meclis’ten geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkenin silahlı kuvvetlerinin son yıllarda önemli bir güçlenme sürecinden geçtiğini belirterek, İran’ın olası askeri tehditlere karşı geçmişe kıyasla daha güçlü bir yanıt verebilecek kapasiteye ulaştığını söyledi.

Rızai, yaptığı değerlendirmede İran ordusu ve Devrim Muhafızları başta olmak üzere silahlı kuvvetlerin operasyonel kabiliyetlerinin artırıldığını, savunma altyapısındaki eksikliklerin giderildiğini ve yeni askeri teknolojilerin envantere dahil edildiğini ifade etti. Bu süreçte özellikle füze kapasitesi, hava savunma sistemleri ve insansız hava araçları alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini dile getirdi.

İranlı yetkili, ülkenin savunma stratejisinin caydırıcılık üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak, herhangi bir saldırı ya da güvenlik tehdidi karşısında İran’ın daha önceki dönemlerde görülenden daha güçlü ve etkili bir karşılık vermeye hazır olduğunu belirtti.

Tahran’dan gelen bu açıklama, bölgede son dönemde artan askeri gerilim ve karşılıklı tehdit söylemlerinin gölgesinde yapıldı. Uzmanlar, İran’ın savunma kapasitesine ilişkin bu tür mesajların hem iç kamuoyuna güven vermeyi hem de bölgesel rakiplerine caydırıcılık sinyali göndermeyi amaçladığını değerlendiriyor.

Bölgedeki güvenlik dengelerinin hassas bir dönemden geçtiği belirtilirken, İran’ın askeri kapasitesine yönelik açıklamaların önümüzdeki süreçte diplomatik ve askeri gelişmelerle birlikte daha fazla gündeme gelmesi bekleniyor.