Hizbullah’tan İran’a Destek Mesajı: “Füze Saldırıları Lübnan’ı Savunma Amacı Taşıyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah, İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu saldırıların Lübnan halkını korumaya yönelik bir savunma hamlesi olduğu belirtilirken, İran’ın bölgedeki rolüne de vurgu yapıldı.

Bildiride, Tahran’ın attığı adımların yalnızca askeri bir karşılık değil, aynı zamanda bölgedeki güvenlik dengeleri açısından stratejik bir mesaj taşıdığı ifade edildi. Hizbullah, İran’ın bu hamlesinin Lübnan’ın güvenliğine yönelik tehditlere karşı verilen bir destek olarak görülmesi gerektiğini savundu.

Açıklamada ayrıca İran’ın bölgesel istikrarın korunmasına yönelik “ahlaki ve siyasi bağlılığını” ortaya koyduğu belirtilerek, Tahran’ın müttefiklerine yönelik sorumluluklarını yerine getirdiği dile getirildi. Hizbullah yetkilileri, İran’ın bölgedeki direniş eksenine verdiği desteğin uzun süredir devam ettiğini hatırlattı.

Bölgedeki gerilimin son haftalarda karşılıklı saldırılar ve sert açıklamalarla daha da arttığına dikkat çekilirken, Hizbullah’ın açıklamasının İran ile müttefikleri arasındaki siyasi ve askeri dayanışmanın sürdüğüne işaret ettiği değerlendiriliyor.

Uzmanlar, İran, Hizbullah ve İsrail arasındaki gerilimin Lübnan sınırı başta olmak üzere geniş bir coğrafyada güvenlik risklerini artırdığına dikkat çekiyor. Bölgedeki gelişmelerin, önümüzdeki dönemde hem diplomatik hem de askeri düzlemde yeni hareketliliklere yol açabileceği ifade ediliyor.