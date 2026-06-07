İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırılarında şehit sayısı 3 bin 593'e yükseldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin şehit ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında katledilenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 3 bin 593'e yükseldi, 10 bin 990 kişi de yaralandı