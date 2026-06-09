NBA Finalinde Trump’a Protesto: Madison Square Garden’da Tepki Sesleri Yükseldi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump, New York’taki Madison Square Garden’da oynanan NBA final serisi karşılaşmasını izlerken beklenmedik bir protestoyla karşılaştı. New York Knicks ile San Antonio Spurs arasında oynanan maç sırasında Trump’ın görüntüsünün dev ekrana yansıtılması üzerine salondaki bazı seyirciler tepki gösterdi.

Salondan yükselen yuhalama ve protesto sesleri kısa süre içinde dikkat çekerken, bazı izleyiciler ise alkışlarla karşılık verdi. Yaşananlar sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Karşılaşmayı özel locadan izleyen Trump’ın yanında bazı danışmanları ve güvenlik görevlileri de yer aldı. Salon içindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı gözlenirken, protestoların kısa süre sonra yatıştığı bildirildi.

NBA finalleri gibi geniş izleyici kitlesine sahip organizasyonlarda siyasi figürlerin tribünde yer alması zaman zaman benzer tepkilere yol açabiliyor. Madison Square Garden’daki protesto da spor ve siyasetin kesiştiği anlardan biri olarak yorumlandı.