Trump’tan İran ve İsrail’e “Ateşkes” Çağrısı: Tahran Washington’u Sorumlu Tutuyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’da İran ile İsrail arasında tırmanan askeri gerilim devam ederken ABD Başkanı Donald Trump’tan taraflara yönelik yeni bir çağrı geldi. Trump, yaptığı açıklamada hem İran’a hem de İsrail’e seslenerek çatışmaların derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

Trump, bölgede yaşanan gelişmelerin daha geniş bir çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini belirterek tarafların ateşkese yönelmesinin önemine dikkat çekti. Washington yönetimi, ABD’nin saldırılarda doğrudan bir rolü bulunmadığını savunurken diplomatik kanalların açık tutulması gerektiğini ifade ediyor.

Tahran ise ABD’nin bu açıklamasına sert tepki gösterdi. İranlı yetkililer, bölgede yaşanan saldırılardan Washington’u sorumlu tutarak ABD’nin “saldırılarda rolümüz yok” şeklindeki açıklamalarını kabul etmediklerini dile getirdi. İran tarafı, ABD’nin bölgedeki askeri ve siyasi desteğinin çatışmaların seyrini doğrudan etkilediğini savunuyor.

İranlı kaynaklar ayrıca mevcut koşullar altında yürütülen diplomatik temasların daha karmaşık bir hale geldiğini belirtti. Tahran, yaşanan gerilimin müzakere sürecini zorlaştırdığını ve taraflar arasındaki güven krizini derinleştirdiğini ifade ediyor.

Uzmanlar, İran ile İsrail arasında artan saldırıların bölgesel güvenlik dengeleri açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekiyor. Diplomatik girişimlerin sürmesine rağmen sahadaki askeri hareketliliğin devam etmesi, gerilimin kısa vadede kolayca düşmeyebileceğine işaret ediyor.