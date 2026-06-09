İsrailli Analistler Uyardı: “Lübnan ve İran Cepheleri Artık Ayrıştırılamıyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in önde gelen televizyon kanallarından Kanal 12’de yayınlanan bir analiz programında konuşan güvenlik uzmanları, bölgedeki son gelişmelerin Tel Aviv yönetimi için yeni bir güvenlik tablosu ortaya çıkardığını dile getirdi. Uzmanlara göre İran’ın Hizbullah’a yönelik saldırılar ve karşılıklar üzerinden yürüttüğü strateji, artık dolaylı bir destek düzeyini aşarak doğrudan Tahran’ın güvenlik denklemine entegre edilmiş durumda.

Programda yapılan değerlendirmelerde, İsrail’in uzun süredir Lübnan cephesi ile İran’ı ayrı tehdit başlıkları olarak ele aldığı, ancak son gelişmelerin bu ayrımı giderek zorlaştırdığı ifade edildi. İran’ın Hizbullah’a yönelik askeri ve lojistik desteğinin artmasının, olası bir çatışmada iki cephenin eş zamanlı ve koordineli biçimde devreye girebileceği yönünde kaygıları artırdığı aktarıldı.

Analistler, özellikle sınır hattında yaşanan gerilimlerin ve karşılıklı mesaj niteliğindeki operasyonların, “sınırlı çatışma” ile “bölgesel tırmanma” arasındaki çizgiyi incelttiğine dikkat çekti. İsrail’in güvenlik planlamasında artık Lübnan’daki gelişmelerin doğrudan İran faktörüyle birlikte değerlendirilmek zorunda kaldığı vurgulandı.

Programda ayrıca, mevcut tablonun İsrail’in askeri stratejisinde ve diplomatik temaslarında yeni bir ayarlamayı zorunlu kılabileceği belirtilirken, önümüzdeki dönemde atılacak adımların bölgedeki güç dengesi açısından belirleyici olacağı ifade edildi.