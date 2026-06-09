Financial Times: Trump–Netanyahu Hattında Gerilim Tırmanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Financial Times gazetesinde yayımlanan bir değerlendirmede, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki siyasi ilişkinin son dönemde belirgin şekilde gerildiği ifade edildi. Gazete, İsrail’in İran ve Lübnan’a yönelik askeri operasyonlarının Washington ile Tel Aviv arasında görüş ayrılıklarını artırdığını belirtti.

Haberde, özellikle bölgesel gerilimin hızla tırmandığı bir dönemde İsrail’in attığı askeri adımların ABD yönetimi içinde farklı değerlendirmelere yol açtığı aktarıldı. Trump yönetiminin bölgede daha geniş çaplı bir çatışma riskinden kaçınmak istediği, buna karşın İsrail hükümetinin güvenlik gerekçesiyle operasyonlarını sürdürme eğiliminde olduğu ifade edildi.

Financial Times’a konuşan bazı diplomatik kaynaklar, iki lider arasındaki iletişimin son haftalarda daha gergin bir tona büründüğünü ve görüş ayrılıklarının kamuoyuna da yansımaya başladığını belirtti. Analizde, bu durumun ABD‑İsrail ilişkilerinde uzun süredir görülmeyen ölçekte bir siyasi gerilime işaret ettiği vurgulandı.

Gazete, söz konusu anlaşmazlığın bölgedeki güvenlik dengeleri üzerinde de etkili olabileceğini kaydederek, Washington ile Tel Aviv arasındaki koordinasyonun önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceğinin yakından izleneceğini yazdı.