Aden Havalimanı’nın Güvenliği ABD’li Şirkete Devredildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’in en önemli ulaşım merkezlerinden biri olan Aden Uluslararası Havalimanı’nda güvenlik yönetimiyle ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. Yapılan anlaşma kapsamında havalimanının güvenlik operasyonlarının ABD merkezli Valar şirketine devredildiği bildirildi.

Yetkililer, anlaşmanın havalimanındaki güvenlik altyapısının güçlendirilmesi ve uluslararası standartlara uyum sağlanması amacıyla yapıldığını belirtti. Valar şirketinin, güvenlik sistemlerinin modernizasyonunun yanı sıra operasyonel süreçlerin yeniden yapılandırılmasında da aktif rol üstleneceği ifade edildi.

Anlaşmanın dikkat çeken maddelerinden biri ise Yemenli personelin eğitimi oldu. Buna göre havalimanında görev yapan yerel güvenlik personeli, Valar tarafından hazırlanacak programlar kapsamında eğitimden geçirilecek. Eğitimlerin, havalimanı güvenliği, kriz yönetimi ve yolcu güvenliği gibi alanları kapsayacağı kaydedildi.

Aden Uluslararası Havalimanı, Yemen’de uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle zaman zaman güvenlik sorunlarıyla gündeme gelmişti. Yetkililer, yeni yönetim modelinin havalimanının güvenliğini artırmasının yanı sıra uluslararası uçuş trafiğinin yeniden canlanmasına da katkı sağlamasını bekliyor.