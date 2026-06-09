İsrail Basını Uyardı: Savaşın Ekonomik Faturası Ağırlaşıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail basınında yayımlanan analizlerde, son dönemde yoğunlaşan askeri operasyonların ülke ekonomisi üzerindeki etkisinin giderek daha belirgin hale geldiği ifade edildi. Haberlerde, savunma harcamalarındaki hızlı artışın bütçe dengeleri üzerinde ciddi baskı oluşturduğu vurgulandı.

Ekonomi çevrelerine dayandırılan değerlendirmelerde, askeri operasyonların uzaması halinde kamu harcamalarında ek artışların kaçınılmaz olabileceği belirtiliyor. Özellikle savunma bütçesine ayrılan kaynakların büyümesinin, sosyal harcamalar ve altyapı yatırımları gibi kalemler üzerinde yeni tartışmaları beraberinde getirdiği kaydedildi.

İsrail’de bazı ekonomik kuruluşlar, güvenlik harcamalarındaki artışın kısa vadede büyüme üzerinde baskı yaratabileceğini ve bütçe açığının genişleyebileceğini dile getiriyor. Öte yandan hükümet yetkilileri, güvenlik ihtiyaçlarının öncelikli olduğunu ve gerekli kaynakların sağlanmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Analistler, askeri gerilimin sürmesi durumunda ekonomik maliyetin daha da artabileceğini ve bunun hem kamu bütçesi hem de özel sektör üzerinde uzun vadeli etkiler doğurabileceğini belirtiyor. İsrail basınındaki değerlendirmelerde, mevcut tablonun ekonomik planlama açısından yeni bir denge arayışını gündeme getirdiği ifade ediliyor.