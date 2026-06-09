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Trump Yönetimi Zor Bir Denklemle Karşı Karşıya: İran Dosyasında Gerilim Tırmanıyor

9 Haziran 2026 - 16:28
News ID: 1824886
Trump Yönetimi Zor Bir Denklemle Karşı Karşıya: İran Dosyasında Gerilim Tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile savaşı sona erdirecek bir anlaşmanın yakın olduğu yönündeki açıklamalarının üzerinden haftalar geçerken, Washington yönetimi giderek karmaşık hale gelen ve tırmanma riski taşıyan bir stratejik krizle karşı karşıya bulunuyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD yönetimi, İran ile gerilimin seyrine ilişkin belirsizliklerin arttığı bir dönemde yeni bir stratejik sınamayla karşı karşıya. Başkan Donald Trump’ın birkaç hafta önce İran ile savaşın sona ermesini sağlayabilecek bir anlaşmanın yakın olduğuna dair yaptığı açıklamalar, sahadaki gelişmelerle birlikte yeniden tartışılmaya başlandı.

Washington’daki siyasi ve güvenlik çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde, bölgedeki askeri hareketlilik ve karşılıklı sert mesajların diplomatik süreci daha kırılgan hale getirdiği belirtiliyor. Uzmanlar, ABD’nin bir yandan diplomatik kanalları açık tutmaya çalıştığını, diğer yandan ise İran’ın bölgesel etkisini sınırlamaya yönelik baskı politikasını sürdürdüğünü ifade ediyor.

Analistlere göre mevcut tablo, ABD yönetimini zor bir dengeyle karşı karşıya bırakıyor. Bir tarafta olası bir anlaşma için diplomatik zeminin korunması hedeflenirken, diğer tarafta bölgedeki güvenlik risklerinin artması Washington’un manevra alanını daraltıyor.

Gözlemciler, İran dosyasındaki gelişmelerin yalnızca iki ülke arasındaki ilişkileri değil, Orta Doğu’daki daha geniş güvenlik dengelerini de etkileyebileceğini belirtiyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda diplomatik temasların ve uluslararası arabuluculuk girişimlerinin hız kazanabileceği değerlendiriliyor.

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