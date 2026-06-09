Berri’den Ateşkes İçin Net Şart: “Çekilmeler Eş Zamanlı Olmalı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, kalıcı bir ateşkes için şartlarının değişmediğini belirtti. Berri, Hizbullah’ın Litani Nehri’nin güneyinden çekilmesinin, İsrail’in Lübnan topraklarında kontrol ettiği bölgelerden eş zamanlı olarak geri çekilmesiyle birlikte gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Başkent Beyrut’ta siyasi temaslarını sürdüren Berri’nin, son günlerde artan diplomatik girişimler çerçevesinde bu mesajını hem yerel hem de uluslararası taraflara ilettiği ifade ediliyor. Lübnanlı kaynaklara göre Berri, tek taraflı adımların sahadaki gerilimi azaltmayacağını, karşılıklı ve eş zamanlı uygulamaların güven tesisinin temel şartı olduğunu dile getirdi.

Litani Nehri’nin güneyi, uzun süredir bölgedeki güvenlik düzenlemelerinin merkezinde yer alıyor. Berri’nin açıklaması, Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası arabuluculuk çabaları çerçevesinde yürütülen temasların hız kazandığı bir döneme denk geldi.

Siyasi gözlemciler, Lübnan’daki karar vericilerin ateşkes sürecinde “karşılıklılık” ilkesini ön plana çıkardığını belirtiyor. Önümüzdeki günlerde uluslararası aktörlerin devreye girerek taraflar arasındaki müzakere zeminini genişletmeye çalışabileceği değerlendiriliyor.