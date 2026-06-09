ABD–İran Hattında Yeni Umut: Pakistan Arabuluculuğunda Anlaşma İhtimali Güçleniyor

İslamabad yönetiminin hem Washington hem de Tahran ile eş zamanlı temas yürüttüğü, teknik ve siyasi başlıklarda tarafların pozisyonlarını yakınlaştırmaya çalıştığı belirtiliyor. Görüşmelerde özellikle bölgesel güvenlik, yaptırımlar ve karşılıklı güven artırıcı adımların ele alındığı kaydedildi.

Kaynaklara göre taraflar arasında henüz nihai bir metin üzerinde uzlaşma sağlanmış değil; ancak müzakere dili geçmişe kıyasla daha yapıcı bir çerçeveye oturmuş durumda. Diplomatik çevreler, karşılıklı sert açıklamaların yerini daha temkinli ve ölçülü mesajlara bırakmasının sürece olumlu yansıdığını değerlendiriyor.

Uzmanlar, Pakistan’ın arabuluculuk girişiminin bölgesel dengeler açısından da önem taşıdığına dikkat çekiyor. Olası bir anlaşmanın yalnızca iki ülke arasındaki gerilimi azaltmakla kalmayıp, Orta Doğu’daki daha geniş güvenlik mimarisine de etki edebileceği belirtiliyor.

Önümüzdeki günlerde teknik heyetler düzeyinde temasların sürmesi ve sürecin çerçevesinin netleşmesi bekleniyor. Diplomatik kulislerde, tarafların mevcut ivmeyi koruması halinde somut bir anlaşmanın artık daha ulaşılabilir olduğu konuşuluyor.