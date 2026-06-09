Vance: ABD, İsrail’in Tutumundan Bağımsız Olarak İran’la Nükleer Anlaşma Arayışını Sürdürecek

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’ın nükleer programına ilişkin yürütülen diplomatik girişimlerle ilgili yaptığı açıklamada, Washington’un uzun vadeli bir anlaşma arayışından geri adım atmayacağını ifade etti. Vance, ABD’nin bu konuda kendi stratejik değerlendirmeleri doğrultusunda hareket edeceğini vurguladı.

Bir etkinlikte konuşan Vance, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin kalıcı ve denetlenebilir bir çerçeve oluşturmanın ABD’nin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Washington’un diplomasi kanallarını açık tutmak istediğini söyleyen Vance, bölgesel güvenlik kaygılarının da bu süreçte dikkate alındığını kaydetti.

ABD Başkan Yardımcısı, İsrail’in İran politikasına dair yaklaşımının bilindiğini ancak Washington’un nükleer dosyaya ilişkin hedeflerini kendi ulusal çıkarları doğrultusunda belirlediğini ifade etti. Vance, diplomatik çözüm arayışının bölgesel gerilimi azaltabilecek önemli bir seçenek olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Uzmanlar, ABD yönetiminden gelen bu mesajın, İran’la yürütülen olası müzakerelerin geleceğine dair önemli bir işaret olarak değerlendirildiğini belirtiyor. Washington’un hem diplomatik seçenekleri hem de caydırıcılık politikalarını aynı anda sürdürmeye çalıştığına dikkat çekiliyor.