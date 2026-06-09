Hürmüz Yakınlarında ABD Helikopteri Düştü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ordusuna ait bir AH‑64 Apache taarruz helikopterinin Hürmüz Boğazı yakınlarında kaza yaptığı bildirildi. ABD’li askeri yetkililer, olayın bölgede yürütülen rutin bir görev sırasında meydana geldiğini açıkladı.

İlk bilgilere göre iki kişilik mürettebat kazanın ardından hızla başlatılan arama‑kurtarma çalışmaları sonucu güvenli şekilde tahliye edildi. Yetkililer, pilot ve yardımcı pilotun sağlık durumlarının iyi olduğunu ve gerekli kontroller için askeri bir tesise götürüldüklerini belirtti.

Kazanın kesin nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ilk değerlendirmelerde teknik bir arıza ya da operasyonel koşulların etkili olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. ABD ordusu olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini duyurdu.

Dünyanın en kritik deniz geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, son dönemde artan bölgesel gerilim nedeniyle uluslararası güvenlik gündeminde sık sık yer alıyor. Uzmanlar, bölgede yoğun askeri ve ticari hareketliliğin bulunmasının benzer olayların dikkatle izlenmesine neden olduğunu belirtiyor.