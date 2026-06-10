İsrail Ordusundan Sayda İçin Yeni Tahliye Çağrısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki bazı yerleşim alanları için yeni bir tahliye uyarısı yayımladı. İsrail’de yayımlanan Maariv gazetesinin haberine göre, ordunun Arapça Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Sayda iline bağlı bazı bölgelerde yaşayan sivillerden bulundukları yerleri terk etmelerini istedi.

Adraee, açıklamasında söz konusu bölgelerde askeri faaliyetlerin yoğunlaşabileceğini öne sürerek sivillerin güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaşmaları gerektiğini ifade etti. İsrail ordusu son dönemde benzer uyarıları özellikle Lübnan’ın güneyinde ve sınır hattına yakın yerleşimlerde sık sık yayımlıyor.

İsrail basınında yer alan değerlendirmelerde, tahliye çağrısının bölgede yeni bir askeri hareketliliğin habercisi olabileceği belirtiliyor. Tel Aviv yönetimi, Hizbullah’ın bazı askeri altyapı unsurlarının sivil yerleşimlerin yakınında bulunduğunu iddia ederken, Lübnan tarafı ise bu suçlamaları reddediyor.

Sayda ve çevresi, Lübnan’ın güneyinde önemli yerleşim merkezlerinden biri olarak biliniyor ve bölgedeki gelişmeler, özellikle sınır hattındaki çatışmaların genişleme ihtimali açısından yakından takip ediliyor. Son aylarda İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar ve sınır hattında artan askeri hareketlilik, gerilimin daha geniş bir çatışmaya dönüşebileceği yönündeki endişeleri artırmış durumda.

Lübnanlı yetkililer ise sivillerin hedef alınmasına yol açabilecek her türlü askeri adımın bölgedeki insani durumu daha da ağırlaştıracağı uyarısında bulunuyor. Uzmanlara göre tahliye çağrıları, taraflar arasındaki tansiyonun halen yüksek seyrettiğini ve sınır hattında yeni bir çatışma dalgasının ihtimal dahilinde olduğunu gösteriyor.