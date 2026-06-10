Kassam Tugayları’ndan 7 Ekim Görüntüleri: Ahmed Fevzi el‑Vadiye’nin Kayıtları Yayımlandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Kassam Tugayları tarafından yayımlanan yeni görüntüler, 7 Ekim’de gerçekleştirilen saldırılara ilişkin arşiv niteliğinde olduğu belirtilen kayıtlardan oluşuyor. Örgüt, videoda yer alan kişinin, operasyon sırasında sınır hattını yelken kanatla geçen birliğin saha komutanlarından Ahmed Fevzi el‑Vadiye olduğunu iddia etti.

Görüntülerde askeri hazırlık sürecine ve operasyon anına ilişkin çeşitli kesitlerin yer aldığı görülürken, kayıtların ne zaman çekildiği ve hangi koşullarda servis edildiği konusunda bağımsız doğrulama bulunmuyor. Videonun, çatışmaların sürdüğü bir dönemde yayımlanması, bunun sembolik ve psikolojik bir mesaj taşıdığı yönünde yorumlara yol açtı.

7 Ekim’de başlayan saldırılar, İsrail ile Gazze arasındaki çatışmaların seyrini köklü biçimde değiştirmiş, ardından geniş çaplı bir askeri operasyon süreci başlamıştı. O tarihten bu yana bölgede yoğun çatışmalar yaşanırken, taraflar zaman zaman kamuoyuna yönelik görüntü ve açıklamalar yayımlamayı sürdürüyor.

İsrail makamları, 7 Ekim saldırılarını “eşi benzeri görülmemiş bir güvenlik ihlali” olarak tanımlamış ve sorumluların hedef alınacağını açıklamıştı. Gazze’de ise çatışmaların insani boyutu her geçen gün ağırlaşıyor.

Uzmanlar, bu tür görüntülerin yalnızca askeri değil, aynı zamanda bilgi savaşı boyutunun da bir parçası olduğuna dikkat çekiyor. Tarafların sahadaki gelişmeler kadar kamuoyu algısını da şekillendirmeye çalıştığı, yayımlanan her görüntünün bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.