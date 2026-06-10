Prof. Pape: İsrail–İran Hattı “Tırmanma Tuzağına” Sürüklendi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası güvenlik alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Robert A. Pape, İsrail ile İran arasındaki çatışma dinamiğine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Mario Nawfal’a konuşan Pape, mevcut tablonun klasik bir “tırmanma tuzağı” örneği olduğunu belirterek, tarafların her adımının bir sonrakini zorunlu kılan bir baskı yarattığını ifade etti.

Pape’e göre hem Tel Aviv hem de Tahran, attıkları askeri ve siyasi adımları caydırıcılık gerekçesiyle savunuyor. Ancak bu yaklaşım, karşı tarafın geri adım atmasını değil, yeni bir yanıt üretmesini teşvik ediyor. “Bu noktada mesele üstünlük sağlamak değil; yanlış hesaplamayı önlemek” diyen Pape, özellikle doğrudan ve dolaylı cephelerin iç içe geçtiği bir ortamda iletişim kanallarının zayıflamasının ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

Uzman isim, bölgesel aktörlerin ve büyük güçlerin sürece dolaylı müdahalelerinin de denklemi karmaşıklaştırdığını söyledi. Ona göre çatışma, yalnızca iki ülke arasındaki bir güç mücadelesi değil; aynı zamanda bölgesel ittifaklar, vekil unsurlar ve küresel dengelerle bağlantılı çok katmanlı bir kriz.

Pape, tarihsel örneklere atıf yaparak, benzer tırmanma sarmallarının çoğu zaman tarafların başlangıçta öngörmediği sonuçlar doğurduğunu hatırlattı. Özellikle sınırlı olduğu düşünülen askeri hamlelerin hızla geniş çaplı bir çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Mülakatta diplomatik kanalların yeniden devreye sokulmasının önemine de değinen Pape, “Askeri mesajlar kısa vadeli caydırıcılık sağlayabilir; ancak uzun vadeli istikrar ancak müzakereyle mümkündür” ifadelerini kullandı.

İsrail–İran hattında son dönemde artan karşılıklı açıklamalar ve askeri hareketlilik, bölgedeki gerilimin kontrol altında tutulup tutulamayacağı sorusunu yeniden gündeme taşırken, uzmanların “tırmanma tuzağı” uyarısı diplomatik çevrelerde de yankı bulmuş durumda.