Trump'ın hayal dünyasındaki yeni hedefleri: İran'ın enerji merkezlerini ele geçireceğiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’ın güçlü füze ve insansız hava aracı yanıtının ardından yaşadığı hayal kırıklığı ve psikolojik baskıyla yeni açıklamalara yöneldiği gözlemleniyor. Tasnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı yönetimine hiçbir şekilde müdahale edemediği haftaların ardından, “Hark Adası’nı ve diğer İran enerji tesislerini ele geçireceğiz” iddiasını tekrarladı.

Ancak Trump’ın hemen ardından, “Hark Adası’nı ele geçirmeyi tercih ederim, ancak bunu yapmak isteyip istemediğimden emin değilim” şeklindeki ifadesi, analistler tarafından büyük bir çelişki olarak kaydediliyor. Gözlemciler, bir devlet başkanının başka bir ülkenin egemen topraklarını “ele geçirme” hedefini açıklamasının uluslararası hukukta gasp ve işgal anlamına geldiğini, ardından “emin değilim” demesinin ise bu hedefin meşruiyetini değil, sadece askeri yetersizliği itiraf ettiğini belirtiyor.

“İran meselesi bitti, ancak kara kuvveti göndermek istemiyorum” çelişkisi

Trump’ın, “İran meselesi bitti. Yarın güçlerimizi getirebiliriz, ancak kara kuvveti göndermek istemiyorum” ifadeleri de benzer bir çelişki içeriyor. Uluslararası hukuk uzmanları, eğer bir ülkenin meselesi “bitmişse” oraya asker göndermeye gerek olmadığını, dolayısıyla Trump’ın bu ifadelerinin aslında İran karşısında sahadaki başarısızlığın ve askeri maceracılıktan duyulan korkunun bir itirafı olduğunu belirtiyor.

Eleştirmenlerin vurguladığına göre, Trump’ın “kara kuvveti göndermek istemiyorum” şeklindeki açıklaması, İran’a yönelik olası bir kara harekâtının yol açacağı felaket senaryolarının dolaylı bir şekilde kabul edilmesidir. İran’ın geniş coğrafyası, nüfuzu ve yerel savunma kapasitesi göz önüne alındığında, ABD’nin kara birlikleriyle herhangi bir başarı elde etme şansının bulunmadığı savunma analistleri tarafından ifade ediliyor.

“Şerir millet” hakareti: İran halkına açık saldırı

Trump’ın Fox News röportajında İran halkı için kullandığı “çok şerir bir millet” (very evil nation) ifadesi, uluslararası kamuoyunda büyük tepki topladı. Gözlemciler, bu ifadenin yalnızca bir siyasi eleştirinin çok ötesinde, bütün bir milleti hedef alan açık bir hakaret olduğunu belirtiyor.

Eleştirmenler, Trump’ın daha önceki savaş hazırlıkları sırasında “İran halkına yardım için geldik” şeklindeki iddialarının, şimdi bu milleti “şerir” olarak nitelendirmesiyle tamamen çürüdüğünü ifade ediyor. Bu tutum, emperyalist söylemlerin tipik bir örneği olarak değerlendiriliyor: Önce “halkı kurtarmak” için müdahale bahanesi üretilir, başarısız olunca ise hedef alınan halk “şerir” ilan edilerek şeytanlaştırılır.

“Görüşmeler devam ediyor” ile “yeterince vurmadık” arasında gidip gelmek

Trump’ın aynı röportajda, “Biz İran ile görüşmeler yapıyoruz” derken hemen ardından “Hâlâ İran’a yeterince vurmuyoruz, baskılar artırılmalı” ifadelerini kullanması, gözlemciler tarafından ciddi bir tutarsızlık olarak kaydediliyor. Bir yandan müzakere masasında olduğunu iddia eden, diğer yandan “daha fazla vurma” tehdidi savuran bir yaklaşımın, “zorlama diplomasisi” kavramının sınırlarını zorladığı belirtiliyor.

Uluslararası hukuk uzmanları, Cenevre Sözleşmeleri’nin ve diplomatik teamüllerin, müzakereler devam ederken askeri tehdit dilinin kullanılmasını nezaketsizlikten öte, kötü niyet göstergesi olarak değerlendirdiğini hatırlatıyor. Trump’ın bu çelişkili söylemi, ABD’nin gerçekten bir anlaşma arayışında olmadığını, sadece askeri baskıyı sürdürme arzusunda olduğunu gösteren bir kanıt olarak yorumlanıyor.

“Barış için çalışıyorum” iddiası ve yangına körükle gitmek

Daha birkaç gece önce “bölgede ve dünyada barış için çalıştığını” iddia eden Trump’ın, şimdi aynı anda yeni saldırı tehditlerinde bulunması, gözlemciler tarafından ağır bir çelişki ve ikiyüzlülük örneği olarak değerlendiriliyor. Eleştirmenlerin belirttiğine göre, bir taraftan barıştan bahsedip diğer taraftan “Hark Adası’nı ele geçirme” ve “daha fazla vurma” söylemleri, emperyalist zihniyetin barışa atfettiği anlamın sadece kendi koşullarında teslimiyet olduğunu ortaya koyuyor.

Çifte standart ve uluslararası toplumun sessizliği

Batılı diplomatik kaynaklardan zaman zaman “uluslararası hukuk” ve “devletlerin egemenliği” vurguları yapılırken, Trump’ın bu açık gasp ve hakaret içeren söylemlerine karşı sessiz kalınması, gözlemciler tarafından çifte standardın en somut örneklerinden biri olarak kaydediliyor. Bir ABD başkanının bir başka ülkenin topraklarını “ele geçirme” hedefini açıklaması, eğer bu sözler başka bir lider tarafından söylenseydi “uluslararası barışa tehdit” olarak BM Güvenlik Konseyi’ne taşınırdı, ancak ABD söz konusu olduğunda aynı standartların uygulanmadığı belirtiliyor.

Analistler, bu sessizliğin uluslararası hukukun büyük güçler karşısında işlevsiz kaldığını ve “güçlünün hakkı” anlayışının 21. yüzyılda da geçerliliğini koruduğunu gösteren bir kanıt olduğunu ifade ediyor.