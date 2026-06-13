Pakistan Başbakanı: Barış anlaşmasının son metni hazır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasındaki nihai anlaşmanın metninin hazırlandığını açıkladı.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ülkesinin yoğun arabuluculuk çabaları yürüttüğünü belirtti.

Bu çabalar arasında barış anlaşmasını sabote etmek isteyenlerin yürüttüğü aralıksız dezenformasyon kampanyasının farkında olduklarını ifade eden Şerif, şunları kaydetti:

"Gürültüyü bir kenara bırakarak barış anlaşmasının nihai, üzerinde mutabık kalınan metnine ulaşıldığını teyit edebiliriz. Pakistan, sonraki adımları sonuçlandırmak için her iki tarafla da yakından çalışıyor. Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı."

Arakçi: İslamabad Mutabakat Zaptı'na hiç bu kadar yakın olmamıştık

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile savaşın sonlandırılması ve nihai anlaşma sürecinin başlatılması için gerçekleştirilen görüşmelere dair "İslamabad Mutabakat Zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı" dedi.

Arakçi, sosyal medya platformundaki hesabından ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

Medya kuruluşlarının mutabakat zaptının içeriğiyle ilgili spekülasyonlardan kaçınması gerektiğini söyleyen Arakçi, "İslamabad Mutabakat Zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı" ifadelerini kullandı.

Arakçi ayrıca, ülkesinin şeffaf yaklaşımı doğrultusunda tüm detayların zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Trump, Arakçi'nin açıklamasını paylaştı

Trump'ın, sosyal medya hesabından, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin paylaşımını alıntılayarak paylaşması dikkat çekti.

Trump, konuyla ilgili son açıklamasında, İran'ın anlaşma maddelerini yanlış şekilde medyaya sızdırdığını savunarak "Kendilerini toparlasalar iyi olur, hem de hemen." yorumunu yapmıştı.

Bekayi: Değerlendirmenin son aşamasındayız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de İran'da karar alıcıların mutabakat zaptını görüşmek üzere toplandığını açıkladı.

Bekayi, “Medyada mutabakat zaptı ayrıntılarına dair yayımlanan bilgileri doğrulayamam. İran bir karar vermeden önce anlaşma metninin imzalanacağı zaman ve yer hakkında yorum yapamam. Görüşmelerde konuların büyük bir kısmı üzerinde anlaşma sağlandı ve kendi aramızdaki değerlendirmenin son aşamasındayız” dedi.