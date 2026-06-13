Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Donald Trump'ın 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği yüz milyonlarca dolarlık hisse ve tahvil işlemlerine ilişkin mali belgelerin ortaya çıkması, ABD Başkanı'nın siyasi kararları ile özel ekonomik çıkarları arasındaki ilişkiye yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Reuters'ın aktardığı verilere göre Trump'ın yılın ilk üç ayında büyük Amerikan şirketlerinin hisseleri ve tahvilleri üzerinden en az 220 milyon dolar, bazı hesaplamalara göre ise yaklaşık 750 milyon dolara ulaşan işlemler gerçekleştirdiği belirtildi. Söz konusu şirketlerin önemli bir bölümünün, Beyaz Saray'ın ekonomi, teknoloji, savunma ve enerji politikalarından doğrudan etkilendiği kaydedildi.

Uzmanlar, Trump'ın savaşlar, gümrük tarifeleri, yaptırımlar ve İran ile yürütülen müzakereler konusunda zaman zaman çelişkili açıklamalar yaptığını, bu durumun ise piyasalarda ani dalgalanmalara neden olduğunu ifade etti. Analistler, aynı süreçte Trump'ın, ailesinin ve yakın çevresinin söz konusu piyasalarda ekonomik çıkarlara sahip olmasının etik tartışmaları derinleştirdiğini belirtti.

Forbes verilerine göre Trump'ın servetinin 2026 yılında yaklaşık 6,5 milyar dolara ulaştığı, bunun bir önceki yıla göre yaklaşık 1,4 milyar dolarlık artış anlamına geldiği aktarıldı. Trump Organizasyonu, işlemlerin bağımsız yöneticiler tarafından gerçekleştirildiğini duyursa da, gözlemciler siyasi karar alma mekanizması ile aktif finansal çıkarların aynı anda bulunmasının ciddi soru işaretleri doğurduğunu dile getirdi.

Trump ailesinin özellikle kripto para sektöründeki faaliyetleri de dikkat çekti. Reuters'ın araştırmasına göre ailenin yalnızca 2025 yılının ilk yarısında kripto varlıklarından 800 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği belirtilirken, gerçekleşmemiş kazançların ise milyarlarca dolara ulaşabileceği ifade edildi. Analistler, başkanlık makamına sahip bir ailenin, düzenlemeleri yine aynı yönetim tarafından belirlenen bir sektörde böylesine büyük ekonomik çıkarlara sahip olmasının çıkar çatışması tartışmalarını güçlendirdiğini kaydetti.

Trump'a yakın isimlerden Elon Musk'ın da ekonomik ve siyasi etkisi tartışmaların merkezinde yer aldı. Reuters'ın verilerine göre Musk'ın 2024 seçimlerinde Trump'ın kampanyasına destek amacıyla 250 milyon dolardan fazla harcama yaptığı aktarıldı. Forbes'in Mayıs 2026 verilerine göre Musk'ın servetinin yaklaşık 782 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Gözlemciler, Musk'ın siyasi nüfuzu, devlet politikalarına yakınlığı ve şirketlerinin elde ettiği büyük sözleşmelerle birlikte değerlendirildiğinde, ABD'de "oligarşik yapı" tartışmalarının daha sık gündeme geldiğini ifade etti.

Forbes tarafından yapılan değerlendirmelerde, Trump'ın ikinci dönem kabinesinin Amerikan tarihinin en zengin kabinelerinden biri olduğu vurgulandı. Uzmanlar, milyarder iş insanlarının ve büyük sermaye çevrelerinin karar alma süreçlerindeki etkisinin artmasının, "ahbap kapitalizmi" olarak tanımlanan ekonomik modelin güçlenmesi şeklinde değerlendirildiğini belirtti.

Eleştirmenler, Trump'ın yalnızca piyasalarda yatırım yapan bir aktör olmadığını, aynı zamanda açıklamalarıyla piyasalarda dalgalanma üreten başlıca isimlerden biri haline geldiğini ifade ediyor. Gümrük tarifeleri, ticaret savaşları, yaptırımlar, askeri tehditler ve diplomatik girişimlere ilişkin ani açıklamaların, küresel piyasalarda sert hareketlere yol açtığı kaydediliyor.

Aynı durumun İran konusunda da gözlemlendiği belirtiliyor. Trump'ın bir yandan müzakerelerde ilerleme sağlandığını ve anlaşmanın yakın olduğunu ifade ettiği, diğer yandan ise yaptırımların sürdürüleceğini ve gerektiğinde askeri seçeneğin yeniden gündeme gelebileceğini dile getirdiği hatırlatıldı. Analistler, bu çelişkili söylemlerin diplomatik çözüm arayışından çok baskı ve ültimatom siyaseti şeklinde yorumlandığını aktardı.

Batılı bazı diplomatlar ise Washington'un politikalarını "nükleer yayılmayı önleme" ve "bölgesel güvenliği koruma" çerçevesinde savundu. Ancak buna karşın uzmanlar, ABD'nin farklı krizlerde benimsediği seçici yaklaşım ile Siyonist rejimin bölgedeki saldırgan politikalarına verilen desteğin, çifte standart eleştirilerini güçlendirdiğini ifade etti.

Tarihsel örnekler incelendiğinde, Irak, Afganistan ve Libya müdahalelerinin "güvenlik" ve "demokrasi" söylemleri eşliğinde gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Ancak söz konusu müdahalelerin ardından ortaya çıkan istikrarsızlık ve insani krizlerin, Amerikan dış politikasına yönelik eleştirileri artırdığı kaydedildi.

Buna karşılık İran'ın uzun yıllardır maruz kaldığı yaptırım, baskı ve askeri tehditlere rağmen savunma kapasitesini geliştirdiği, bölgesel diplomatik etkisini koruduğu ve müzakere süreçlerinde önemli kazanımlar elde ettiği ifade edildi. Gözlemciler, Tahran'ın baskı politikalarına rağmen stratejik konumunu muhafaza ettiğini ve Washington'un azami baskı stratejisinin beklenen sonuçları üretmediğinin değerlendirildiğini aktardı.

Uzmanlar, savaş, yaptırım, müzakere ve ekonomik baskı başlıklarının finansal çıkarlarla iç içe geçtiği bir yapının uluslararası sistemde güven krizini derinleştirdiğini ifade ediyor. Eleştirmenler ise siyasi gücün ekonomik kazanç aracı haline gelmesinin, emperyalist dayatma ve çifte standart tartışmalarını daha görünür hale getirdiğini belirtiyor.