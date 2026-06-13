ABD'li yetkili: Lübnan konusu da müzakereler dahil

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:AFP’nin aktardığına göre, isminin gizli kalması kaydıyla konuşan üst düzey bir ABD’li yetkili, İran ile ABD arasında bölgesel savaşı sonlandırmak üzere hazırlanan taslak anlaşmanın yalnızca iki ülkeyi değil, Lübnan, İsrail rejimi ve Körfez ülkelerini de kapsadığını bildirdi. Yetkilinin telefonla gazetecilere yaptığı açıklamada, bu çok taraflı çerçevenin “bölgede kalıcı bir istikrar” hedeflediğini savunduğu aktarılıyor.

Pakistan Başbakanı Şerif: “Metin Hazır, Barış Hiç Bu Kadar Yakın Olmamıştı”

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasında üzerinde mutabık kalınmış bir metnin ortaya çıktığını ileri sürdüğü kaydediliyor. Şerif’in, “Pakistan şimdi her iki tarafla da sonraki aşamaları nihayetlendirmek için işbirliği yapıyor; barış hiç bu kadar yakın olmamıştı” şeklindeki sözleri olduğu gibi aktarılıyor. Gözlemciler, Pakistan gibi bölgesel bir aktörün bu denli iddialı bir açıklama yapmasının, müzakerelerin belirli bir aşamaya geldiği yönünde yorumlandığını belirtiyor.

Washington’dan Çelişkili ve Muğlak Açıklamalar

Ancak bu iyimser tabloya karşın, ABD’li yetkililerin konuya ilişkin açıklamalarının dikkat çekici bir şekilde birbiriyle tutarsız olduğu gözlemleniyor. Beyaz Saray’dan yapılan bazı açıklamalarda, herhangi bir “pazarlık” yapıldığının reddedildiği, baskı stratejisinin devam ettiğinin savunulduğu kaydediliyor. Öte yandan AFP’ye konuşan yetkilinin paylaştığı bilgilerin, daha önceki resmî açıklamalarla doğrudan çeliştiği belirtiliyor.

Eleştirmenler, bu durumun Washington’ın müzakere masasındaki niyetine dair ciddi bir “güven bunalımı” yarattığını ifade ediyor. ABD’nin bir yandan “kapsamlı anlaşma” söylemini dillendirirken, diğer yandan İran’a yönelik tehdit ve yaptırım dilinden geri adım atmamasının, aslında bir “oyun”un parçası olduğu değerlendirmesini güçlendirdiği iddia ediliyor.

İran’ın Temkinli İyimserliği ve Bölgesel Kazanımlar

Tahran yönetiminin ise bu çelişkili mesajlar karşısında temkinli bir duruş sergilediği belirtiliyor. İranlı yetkililerin daha önceki açıklamalarında, herhangi bir anlaşmanın “güvenilir, garantili ve tek taraflı olmayan” bir çerçevede mümkün olacağını vurguladığı hatırlatılıyor. Ayrıca İran’ın, ABD ve İsrail’in askeri tehditlerine rağmen bölgedeki direniş eksenini güçlendirdiği, Lübnan ve Gazze’deki müttefikleriyle koordinasyonu artırdığı gözlemleniyor.

Bazı analistler, Pakistan Başbakanı’nın açıklamasının aslında İslamabad’ın Tahran ile Washington arasında bir arabuluculuk rolü üstlendiğine işaret ettiğini, bunun da ABD’nin doğrudan müzakerelerdeki yetersizliğini gösterdiğini ileri sürüyor. Aynı analistlere göre, İran’ın sahada elde ettiği stratejik kazanımlar (Hürmüz Boğazı kontrolü, savunma sanayiindeki ilerlemeler, diplomatik ağını genişletmesi) Tahran’ı müzakere masasında daha güçlü bir konuma taşımış durumda.

“Barış Söylemi, Savaş Gerçeği”: İkili Tutum Sürüyor

Washington’ın “barış ve anlaşma” söylemini dillendirirken aynı anda bölgeye askeri yığınak yapmayı sürdürdüğü, İsrail’e verdiği desteği kesintisiz devam ettirdiği kaydediliyor. Bu durum, uzmanlar tarafından “elinde sopa tutarak konuşma” taktiğinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Gözlemciler, ABD’nin asıl amacının kalıcı bir barış değil, kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirilmiş bir “dayatma” olduğu görüşünü dile getiriyor.

Pakistan Başbakanı Şerif’in “barış hiç bu kadar yakın olmamıştı” sözlerine karşın, bölgedeki fiili durumun (Gazze’deki saldırıların devam etmesi, Lübnan’a yönelik tehditlerin sürmesi) bu iyimserliği zayıflattığı ifade ediliyor. İran’ın ise “güvenilir bir anlaşma” için tüm seçenekleri değerlendirdiği, ancak ulusal çıkarlarından ödün vermeyeceğini her fırsatta yinelediği belirtiliyor.