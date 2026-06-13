AB’den Kiev ve Kişinev’e Yeşil Işık: Ukrayna ve Moldova ile Müzakerelerde Yeni Aşama

Kararın ardından iki aday ülkenin temsilcileri ile AB yetkililerinin katılacağı resmi hükümetlerarası konferansların Lüksemburg’da düzenleneceği bildirildi. Bu toplantıların, üyelik sürecinin teknik ve siyasi boyutlarının ele alınacağı ilk kapsamlı platform olması bekleniyor.

AB kaynakları, açılan ilk müzakere kümesinin aday ülkelerin demokratik kurumları, hukukun üstünlüğü, kamu yönetimi ve temel haklara ilişkin reformlarını kapsayan başlıklara odaklandığını belirtiyor. Bu alanlar, Birliğin genişleme politikasında “temel başlıklar” olarak görülüyor ve sürecin ilerleyebilmesi için aday ülkelerin bu konularda somut ilerleme kaydetmesi gerekiyor.

Ukrayna ve Moldova’ya yönelik bu adım, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sonrasında AB’nin doğu komşularına verdiği siyasi desteğin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Brüksel, her iki ülkenin de reform süreçlerini hızlandırması gerektiğini vurgularken, üyelik müzakerelerinin uzun ve çok aşamalı bir süreç olacağına dikkat çekiyor.

Kiev ve Kişinev yönetimleri ise müzakere sürecinin fiilen başlamasını Avrupa entegrasyonu yolunda tarihi bir gelişme olarak nitelendiriyor. Yetkililer, özellikle yargı reformu, yolsuzlukla mücadele ve kamu yönetiminin modernizasyonu gibi alanlarda kapsamlı değişikliklerin gündemde olduğunu ifade ediyor.

AB’nin genişleme gündemi son yıllarda yeniden ivme kazanırken, Ukrayna ve Moldova ile başlatılan bu yeni aşamanın Birliğin doğu politikasında stratejik bir dönüm noktası olarak görülmesi bekleniyor. Avrupa başkentlerinde ise sürecin hızının, aday ülkelerin reform performansına ve bölgedeki jeopolitik gelişmelere bağlı olacağı değerlendiriliyor.