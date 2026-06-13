Hizbullah'tan Lübnan hükümetine: İsrail'le müzakereleriniz bizim için anlamsız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan hükümetinin işgalci İsrail ile doğrudan müzakerelerde ısrarını sürdürdüğü bir dönemde, Hizbullah'ın Parlamento'daki Direnişe Sadakat Bloğu'nun önde gelen isimlerinden Hasan İzzeddin, söz konusu görüşmelerin Hizbullah açısından herhangi bir önem taşımadığını açıkladı.

el-Meyadin'e konuşan İzzeddin, Lübnan hükümeti ile Siyonist rejim arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin Hizbullah nezdinde hiçbir değer taşımadığını belirterek, bu görüşmelerden çıkacak sonuçların da bir anlam ifade etmeyeceğini dile getirdi.

İzzeddin, doğrudan müzakerelerin düşmanın şartlarını Lübnan'a dayatma girişimi anlamına geldiğini ifade ederken, Lübnanlı yetkililere geçmişte bu konuda yaptıkları hatalardan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Üst düzey Hizbullah yetkilisi, Lübnan yönetiminin doğrudan müzakere politikasından geri adım atması halinde, ülke içinde hükümet ile direniş arasında ortak bir anlayış zemininin oluşabileceğini kaydetti.

Hasan İzzeddin, ateşkes sonrasındaki sürece ilişkin çok sayıda soru işareti bulunduğunu belirterek, bunların başında işgalci güçlerin Lübnan topraklarından çekilmesi ve yerinden edilen vatandaşların evlerine dönüşü konusunun geldiğini söyledi. Güney Lübnan'daki işgal devam ettiği sürece ateşkesin beklenen sonuçları vermeyeceğini vurguladı.

İzzeddin ayrıca, işgalci İsrail'in saldırıları karşısında Lübnan'a destek sağlayabilecek her türlü girişimi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Bu gelişmeler yaşanırken, resmi bir Lübnanlı kaynak, işgalci İsrail ile beşinci tur görüşmelerin 22 Haziran'da Washington'da başlayacağını açıkladı. Kaynağa göre, geri çekilme mekanizmalarının ele alınacağı yeni tur müzakerelerde Lübnan heyetinde askeri uzmanlar da yer alacak.

el-Meyadin'e konuşan aynı kaynak, "pilot bölge" olarak tanımlanan alanlarda işgalci İsrail güçlerinin aşamalı çekilmesinin, Lübnan ordusunun konuşlandırılması ve "silahların devlet tekelinde toplanması" planıyla eş zamanlı yürütülmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Kaynak, Siyonist rejimin Bint Cubeyl'in ilk pilot bölge olarak seçilmesine karşı çıkmasının ardından görüşmelerin askıya alındığını, daha sonra Nebatiye'nin pilot bölge olarak belirlenmesi konusunda mutabakata varıldığını ifade etti.

Ancak gözlemciler, Washington destekli müzakere sürecinin bugüne kadar daha çok Siyonist rejimin çıkarlarına hizmet ettiği yönünde değerlendirmelerde bulunuyor. Analistler, Lübnan yönetiminin ABD ve işgalci İsrail'in baskıları altında hareket ettiğine ilişkin eleştirilerin giderek arttığını kaydediyor.

Hizbullah ise daha önce Genel Sekreter Şeyh Naim Kasım başta olmak üzere çeşitli yetkilileri aracılığıyla söz konusu müzakerelere karşı olduğunu açıklamıştı.

Direniş hareketi, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe girmesi öngörülen ateşkes anlaşmasını ihlal eden tarafın Hizbullah değil, işgalci İsrail olduğunu vurgularken, Mart ayından bu yana gerçekleştirilen operasyonların Tel Aviv'in ateşkes ihlallerine verilen karşılık niteliği taşıdığını belirtti.

Hizbullah, kapsamlı ve kalıcı bir ateşkese ilişkin somut güvenceler alınmadan askeri faaliyetlerini durdurmayacağını ifade ederken, işgalin fiili bir durum olarak kabul edilmeyeceğini kaydetti. Direniş hareketi, herhangi bir ateşkes anlaşmasının, işgalci güçlerin Lübnan topraklarından belirli bir takvim çerçevesinde çekilmesini ve yeni saldırıların engellenmesine yönelik garantileri içermesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Hizbullah, işgal devam ettiği sürece silahsızlanma ya da askeri düzenlemelerle ilgili herhangi bir adıma sıcak bakmadığını belirtirken, tüm Lübnanlı esirlerin koşulsuz serbest bırakılmasının da olası bir anlaşmanın temel maddeleri arasında yer alması gerektiğini ifade etti.