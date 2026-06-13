Hizbullah Milletvekili: İran-ABD Anlaşması Lübnan’ı da Kapsıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hüseyin el-Hac Hasan, bugün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti’nin Lübnan’ın da ateşkes kapsamına dahil edilmesi gerektiğini vurguladığını belirtti.

El-Hac Hasan, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, “İranlı yetkililer bize, İsrail’in söz konusu anlaşma (olası İran-ABD mutabakatı) uyarınca Lübnan topraklarından çekileceğini bildirdi” dedi.

ABD ve İsrail’in anlaşmaları sık sık ihlal ettiğini belirten Hizbullah milletvekili, “İlk olarak yükümlülüklerini yerine getirmesi gereken taraf İsrail ve Amerika’dır. Çünkü anlaşmalara uymayan taraflar onlardır” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, birkaç saat önce İsrail’in Kanal 12 televizyonuna verdiği demeçte İran ile yürütülen müzakerelere değinerek, “İran ile anlaşmanın hafta sonu ya da pazartesi günü imzalanmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi’nin bu anlaşmayla ilgili paylaşımı oldukça olumluydu” iddiasında bulundu.

Kanal 12’nin haberine göre Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya, “Bu anlaşma mükemmel bir anlaşma ve artık savaşı sona erdirmenin zamanı geldi” mesajını iletti.

Bu açıklamalar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in ABD ile İran arasında üzerinde uzlaşılan nihai bir metnin ortaya çıktığını açıklamasının ardından geldi.

Şerif, “Bir sonraki adımların netleştirilmesi için ABD ve İran ile birlikte çalışıyoruz. ABD ile İran arasında nihai barış anlaşması metnine ulaşıldığını teyit ediyorum” dedi.

Pakistan Başbakanı ayrıca, “Barış hiç olmadığı kadar yakın. Barış anlaşmasını sabote etmek amacıyla bazı çevrelerin yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarının farkındayız” ifadelerini kullandı.

El-Hac Hasan, İsrail’e yönelik uyarısında, Tel Aviv yönetiminin Lübnan topraklarında kalmak için hiçbir hakkı olmadığını ve ülkeden çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Hizbullah milletvekili sözlerini, “Eğer İsrail anlaşmaya bağlı kalmazsa, Hizbullah da herhangi bir taahhütte bulunamaz” diyerek tamamladı.