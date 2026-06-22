Lübnan Cephesinde Baskı, Diplomasi Masasında Israr: Yeni Müzakere Dengesi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki müzakere trafiğine ilişkin güncel analizler, sahadaki askerî manevralar ile diplomatik girişimler arasındaki gerilimin giderek arttığını gösteriyor. İsrail’in Lübnan sınır hattındaki askerî varlığını korumaya devam etmesinin, yürütülen diplomatik temasları baskılayan bir unsur olarak öne çıktığı ifade ediliyor. Uzmanlara göre bu tutum, müzakere sürecinin hızını ve kapsamını doğrudan etkileyen bir strateji niteliği taşıyor.

Buna karşılık Trump yönetiminin, İran ile yürütülen görüşmeleri sürdürülebilir bir anlaşmaya dönüştürme eğilimini koruduğu belirtiliyor. Analistler, Washington’ın diplomatik sürece bu ölçüde ağırlık vermesinin, bölgesel istikrar arayışında askeri baskı unsurlarının değil müzakere mekanizmalarının daha fazla öne çıkmasını hedeflediğini değerlendiriyor.

Güncel tablo, bölgedeki çatışma ve diplomasi eksenlerinin aynı anda işlediği çok katmanlı bir denklem oluşturuyor. Bu bağlamda, Lübnan’daki askerî varlığın geleceği ve İran’la yürütülen görüşmelerin kapsamı, önümüzdeki dönemde hem bölgesel güvenlik hem de siyasi istikrar tartışmalarının odak noktaları arasında yer almaya devam edecek.