Venezuela'da çifte deprem felaketi: Can kaybı en az 235'e yükseldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Karakas ve kıyı kenti La Guaira'da yıkılan binaların enkazından çığlıklar yükselirken, arama kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ilk olarak 7,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini, yalnızca 39 saniye sonra ise 7,5 büyüklüğünde daha güçlü bir sarsıntının daha kaydedildiğini bildirdi.

Her iki depremin de yüzeye yakın noktalarda gerçekleşmesi, ortaya çıkan yıkımın boyutunu artırdı. USGS verilerine göre ilk sarsıntı yerin 21,9 kilometre, ikinci sarsıntı ise sadece 10 kilometre derinliğinde yaşandı.

Depremlerin çarşamba günü yerel saatle 18.04'te, ülkede resmi tatil olduğu sırada gerçekleşmesi sebebiyle halkın büyük bölümünün evlerinde yakalandığı belirtildi.

Sarsıntıların ardından evleri hasar gören ya da güvenli bulmayan binlerce sivil geceyi sokakta geçirdi. Kayıp listesinde 40 binden fazla kişinin bulunması nedeniyle can kaybı sayısının ciddi şekilde artmasından endişe ediliyor.

Venezuela Geçici Başkanı Delcy Rodriguez ülkede olağanüstü hal ilan ederken, Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez can kaybı sayısının tırmandığını aktardı. Sadece La Guaira kentinde 10 katlı bir otel dahil olmak üzere çok sayıda binanın yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü belirtildi.

Başkent Karakas'ın yanı sıra Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua ve Miranda eyaletleri de sarsıntıdan olumsuz etkilendi. Karakas'ın Chacao ilçesinin Belediye Başkanı Gustavo Duque, yıkılan bir binanın önünde yaptığı açıklamada, sadece o noktada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin ise sağ kurtarıldığını söyledi.

Başkentin dışındaki ana uluslararası havalimanı olan Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı, tavanların çökmesi ve meydana gelen ağır hasar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Ana sarsıntıların ardından bölgede en az 30 artçı deprem kaydedildi. Elektrik ve internet kesintileri nedeniyle hasar tespit çalışmaları güçlükle yürütülüyor.