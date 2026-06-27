Lübnan-İsrail anlaşmasının detayları paylaşıldı: Lübnan hükümeti İsrail'in işgalini meşrulaştırdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD merkezli Axios’un aktardığı bilgilere göre, Lübnan ile işgalci İsrail rejimi arasında ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen beşinci tur müzakerelerin ardından bir “çerçeve anlaşma” imzalandığı belirtildi. Görüşmelerin dört gün sürdüğü ve süreçte ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun yanı sıra taraflara ait diplomatik temsilcilerin de hazır bulunduğu aktarıldı.

Anlaşmanın içeriğine ilişkin Axios tarafından yayımlanan maddelerde, Lübnan ile işgalci İsrail’in “kalıcı çatışma sonlandırma niyetini” beyan ettiği ifade edildi. Tarafların egemen iki devlet olarak “barış hakkını” kabul ettiklerini vurguladığı kaydedilirken, tüm ihtilafların ABD arabuluculuğunda doğrudan müzakerelerle çözüleceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

Metinde ayrıca Lübnan ordusunun sahada kademeli şekilde konuşlandırılması ve işgalci İsrail güçlerinin geri çekilmesi için karşılıklı ve şartlı bir sürecin tanımlandığı belirtildi. Ancak bu geri çekilme sürecinin ayrıntılarının, ABD desteğiyle hazırlanan ek bir güvenlik protokolüne bırakıldığı ifade edildi.

Söz konusu düzenlemenin uygulanmasının, işgalci İsrail ile Lübnan arasında “istikrarlı ve kalıcı bir ilişki” için zemin oluşturacağı yönündeki ifadeler de dikkat çekti. Lübnan ordusunun belirli pilot bölgelerde güvenlik kontrolünü üstlenerek silah tekelleşmesini sağlamasının planlandığı aktarıldı.

Buna karşılık Axios, bir işgalci İsrail yetkilisine dayandırdığı değerlendirmede, Tel Aviv yönetiminin Lübnan’ın güneyinde “güvenlik bölgesi” olarak tanımlanan hat içinde askeri varlığını sürdürdüğünü ve Hizbullah’ın silahsızlandırılması ile tehditlerin ortadan kalkmasına kadar bu varlığın devam edeceğini bildirdiğini aktardı. Bu yaklaşım, bölgede fiili kontrolün sürdürülmesi ve tek taraflı güvenlik tanımı üzerinden eleştirildiği yorumlarına neden oluyor.

Lübnanlı resmi bir kaynağın ise iki pilot bölgeden çekilmenin kademeli bir takvimle gerçekleşeceğini ifade ettiği belirtildi. Buna karşın işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, belirlenen bölgelerden birinin güvenlik kuşağı dışında, diğerinin ise işgal planlaması içinde yer aldığını söylediği hatırlatıldı.

Netanyahu’nun ayrıca, “güvenlik bölgesi” olarak tanımlanan alanlarda Lübnan halkının dönüşüne izin verilmeyeceği ve Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına kadar askeri varlığın süreceği yönündeki açıklamaları da aktarıldı. İki İsrailli yetkilinin Axios’a yaptığı değerlendirmelerde, bölgelerin Litani Nehri’nin kuzeyi ve güneyi arasında dağıldığı ve İsrail ordusuna geniş operasyon serbestisi tanındığı ifade edildi.

Söz konusu düzenlemelerin, eleştirmenler tarafından işgalci İsrail’in güney Lübnan’daki askeri varlığını fiilen kalıcılaştırdığı ve saldırı kapasitesini meşrulaştırdığı yönünde değerlendirildiği belirtiliyor.