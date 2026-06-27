Hürmüz Boğazı'nda yeni düzen başladı: Eski düzen tarihe karşıtı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmeler, bölgedeki güvenlik mimarisinin derin bir dönüşüm içinde olduğunu gözler önüne seriyor. Uzmanlar, yaşananların yalnızca bölgesel bir güvenlik krizi olmadığını, aynı zamanda on yıllardır süregelen geleneksel güvenlik düzeninin aşındığının bir işareti olduğunu belirtiyor. Bu çerçevede, askeri caydırıcılık odaklı eski modelin, günümüzün çok katmanlı tehditlerine karşı yeterli olmadığı değerlendiriliyor.

Tarihsel arka plan ve değişen tehdit algısı

Uzun yıllar boyunca Fars Körfezi’nde güvenlik, nispeten basit bir mantık üzerine inşa edildi: askeri caydırıcılık. Bölge ülkeleri, silah alımları, askeri modernizasyon, stratejik ittifaklar ve büyük güçlerin dengelenmesi yoluyla güvenliklerini sağlamaya çalıştı. Ancak son yıllardaki gelişmeler, bu modelin giderek artan sınırlamalarını gözler önüne serdiği ifade ediliyor.

Günümüzde bölgenin karşı karşıya olduğu tehditlerin, geleneksel askeri çatışmaların çok ötesine geçtiği hatırlatılıyor. Altyapıya yönelik saldırılar, siber operasyonlar, insansız hava araçlarıyla yürütülen savaşlar, vekâlet çatışmaları, ekonomik baskılar ve deniz güvenliğine yönelik tehditler, stratejik rekabetin doğasını kökten değiştirdiği kaydediliyor. Bu koşullar altında askeri kapasite artışının otomatik olarak güvenlik getirmediği, aksine bazı durumlarda silahlanma yarışının güvensizliği artırabileceği ve yanlış hesaplama riskini yükseltebileceği analistler tarafından dile getiriliyor.

Enerji güvenliği ve küresel ekonomi arasındaki bağ

Uzmanlar, enerji güvenliği ile küresel ekonomi arasındaki bağın giderek güçlendiğine dikkat çekiyor. Geçmişte enerji akışındaki kesintiler ağırlıklı olarak ekonomik açıdan değerlendirilirken, bugün enerji güvenliğinin ulusal güvenlik ve uluslararası istikrarın ayrılmaz bir parçası haline geldiği vurgulanıyor. Enerji fiyatlarındaki şokların yalnızca tüketicileri etkilemediği, aynı zamanda enflasyon oranlarını, endüstriyel üretimi, ulaşım maliyetlerini, finansal piyasaları ve dünyanın farklı bölgelerindeki ekonomik büyümeyi doğrudan etkilediği belirtiliyor.

Bu nedenle Hürmüz Boğazı’ndaki istikrarsızlığın artık yalnızca enerji üreticileri ve tüketicileri için bir sorun olmadığı, küresel ekonominin dayanıklılığına yönelik bir tehdit olarak değerlendirildiği ifade ediliyor. Modern ekonomilerin artan karşılıklı bağımlılığı, yerel kesintilerin hızla uluslararası sonuçlar doğurabileceği anlamına geliyor.

Büyük güç rekabeti ve krizin uluslararasılaşması

Basra Körfezi’nin stratejik önemi, büyük güç rekabeti bağlamında daha da artmış durumda. ABD için deniz seyrüsefer özgürlüğü ve deniz güvenliği temel stratejik çıkarlar arasında sayılıyor. Çin için enerji kaynaklarına ve ticaret yollarına güvenli erişim, uzun vadeli ekonomik istikrar açısından hayati önem taşıyor. Avrupa ise istikrarlı enerji piyasalarına ve öngörülebilir ticaret ağlarına bağımlı olduğu belirtiliyor. Bu çıkar örtüşmesi, bölgesel krizlerin giderek daha fazla küresel boyut kazanmasına neden oluyor.

Asıl riskin, büyük güçlerin doğrudan çatışma arayışından ziyade, yerel krizlerin daha geniş jeopolitik rekabetlerle iç içe geçmesi ve bunların yönetilmesini ve kontrol altına alınmasını zorlaştırması olduğu vurgulanıyor. Tarihin, birçok çatışmanın bilinçli bir tırmanış kararından değil, aktörlerin tek bir olayı farklı algılamasından kaynaklandığını gösterdiği hatırlatılıyor. Bir krizin paydaş sayısı arttıkça, yanlış anlama, hesap hatası ve istenmeyen tırmanış olasılığının da arttığı ifade ediliyor.

Yeni bir güvenlik mimarisine duyulan ihtiyaç

Uzmanlara göre, mevcut krizden çıkarılacak en önemli ders, Basra Körfezi’nde sürdürülebilir güvenliğin artık yalnızca askeri caydırıcılığa veya geleneksel güç dengesi düzenlemelerine dayanamayacağıdır. Bölgenin, çağdaş uluslararası politikanın çeşitli zorluklarına yanıt verebilecek yeni, çok katmanlı bir güvenlik mimarisine ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Böyle bir mimarinin birkaç temel sütun üzerine inşa edilmesi gerektiği ifade ediliyor: Bölgesel aktörlerin yanlış hesaplama ve kasıtsız tırmanış riskini azaltmak için kalıcı kriz yönetimi ve acil durum iletişim mekanizmaları oluşturması; hayati su yollarında ticaret ve enerji akışını sağlamak için deniz güvenliği düzenlemelerinin güçlendirilmesi; enerji tesisleri, limanlar, ulaşım ağları ve dijital sistemler de dahil olmak üzere kritik altyapının korunması için daha fazla işbirliği yapılması; şeffaflığı artırmak, karşılıklı şüpheleri azaltmak ve stratejik rekabetleri daha etkin yönetmek için bölgesel güvenlik diyaloglarının kurumsallaştırılması; ve enerji güvenliğinin jeopolitik baskı aracı olarak değil, ortak bir bölgesel ve uluslararası çıkar olarak tanınması gerektiği kaydediliyor. Bu adımlar olmadan bölgenin kriz ve çatışma döngüsüne saplanıp kalacağı değerlendiriliyor.

Caydırıcılıktan stratejik risk yönetimine

Belki de bugün ihtiyaç duyulan en önemli zihinsel dönüşüm, salt caydırıcılığa dayalı güvenlik modelinden stratejik risk yönetimine dayalı bir modele geçiş olarak ifade ediliyor. Caydırıcılığın hala gerekli olduğu, ancak askeri, ekonomik, teknolojik, siber ve deniz risklerinin iç içe geçtiği bir ortamda caydırıcılığın tek başına sürdürülebilir istikrar sağlayamayacağı vurgulanıyor.

Amaç, devletler arasındaki rekabeti tamamen ortadan kaldırmak değil; rekabetin çatışmaya, çatışmanın da savaşa dönüşmesini önlemek olarak belirtiliyor. Bunun, askeri kabiliyetleri ekonomik dayanıklılık, teknolojik güvenlik, aktif diplomasi ve kurumsallaşmış kriz yönetimi mekanizmalarıyla birleştiren daha kapsamlı bir yaklaşım gerektirdiği ifade ediliyor. Her geçen gün daha da birbirine bağımlı hale gelen bir dünyada, risk yönetiminin caydırıcılık kadar önemli hale geldiği kaydediliyor.