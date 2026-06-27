Amerikan basını: İran'a karşı savaşta açıklanandan daha fazla mühimmat kullanıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD merkezli Foreign Policy dergisinin aktardığı bilgilere göre, İran’la yaşanan çatışma sürecinin ABD’nin mühimmat stoklarında kayda değer bir azalmaya yol açtığı belirtildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Komutanı General Brad Cooper’ın Senato’da yaptığı sunumda, savaş boyunca 14 binin üzerinde taarruz mühimmatı kullanıldığının ifade edildiği aktarıldı.

Haberde, ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin (CSIS) yayımladığı değerlendirmelere de yer verildi. Buna göre, gerçek mühimmat tüketiminin daha yüksek olabileceği, özellikle Patriot ve THAAD gibi hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin de hesaba katılması gerektiği vurgulandı.

Değerlendirmelerde, ABD’nin mühimmat açığının sadece saldırı silahlarıyla sınırlı olmadığı, hava savunma kapasitesinin de önemli ölçüde baskı altında olduğu belirtiliyor. Bu durumun, uzun süreli çatışmalarda ABD’nin stok sürdürülebilirliği açısından ciddi soru işaretleri oluşturduğu ifade ediliyor.

Raporda ayrıca ABD yönetiminin üretim kapasitesini artırmak amacıyla sivil sanayi altyapısını savunma üretimine entegre etme yönünde adımlar attığı aktarıldı. Eski Başkan Donald Trump’ın, Ford ve General Motors gibi şirketlerin bazı üretim hatlarını silah üretimine yönlendireceğini açıkladığı kaydedildi.

Daha önce New York Times tarafından da benzer şekilde, ABD’nin bu savaş sürecinde mühimmat stoklarını yenilemekte zorlandığı ve üretim kapasitesinin mevcut ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığı yönünde değerlendirmeler yapıldığı hatırlatıldı.