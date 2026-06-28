Washington’da İmzalanan “Çerçeve Anlaşması”: Direniş Alimleri’nden “Boyun Eğme” İthamı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yayımlanan resmi açıklama, Lübnan devletinin diplomatik manevra alanını kısıtlayan bir “dikte” süreci olarak tanımlanıyor. Direniş Alimleri, anlaşmanın maddelerinin egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve bölgedeki direniş ekseninin stratejik kazanımlarını tasfiye etmeyi amaçladığını öne sürüyor. Özellikle ABD’nin arabuluculuk rolünün bir “yaptırım mekanizmasına” dönüştüğü vurgulanan metinde, hükümetin bu tavizkar tutumunun toplumsal meşruiyet zeminini sarsabileceği ifade ediliyor.

Bu diplomatik gelişme, Lübnan içerisindeki siyasi kırılmaları da derinleştiriyor. Hükümetin Washington’da attığı adımlar stratejik bir zorunluluk olarak savunulurken; Direniş Alimleri Birliği gibi yapılar, bu durumu bağımsızlık söyleminden vazgeçiş olarak kodluyor. Anlaşmanın içeriğine yönelik gelen bu sert eleştiriler, sadece diplomatik bir metne değil, aynı zamanda ülkenin gelecekteki güvenlik mimarisine dair vizyon farklarına da işaret ediyor. Washington merkezli taslağın Lübnan’ın yasama ve yürütme süreçlerinde nasıl bir yankı bulacağı, ülkenin iç siyasi dengelerini belirleyecek kritik bir sınav niteliği taşıyor.