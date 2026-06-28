Lübnan’da Diplomatik Gerilim: Şeyh Kabalan’dan “Ulusal Felaket” Uyarısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın dış politikadaki son hamleleri, siyasi ve dini çevrelerde derin bir yankı buldu. Şeyh Ahmed Kabalan, hükümetin imzaladığı yeni anlaşma metninin ülkenin siyasi geleceği üzerinde kalıcı hasarlar bırakacağını savunarak, sürecin şeffaflıktan uzak yürütüldüğünü iddia etti. Kabalan’a göre bu belge, sadece diplomatik bir mutabakat değil, aynı zamanda devletin temel egemenlik haklarından ödün veren bir “teslimiyet vesikası” niteliği taşıyor.

Eleştirilerin odağında, anlaşmanın içeriğinde yer alan güvenlik ve dış politika taahhütleri bulunuyor. Kabalan, söz konusu metnin ülkenin iç dinamiklerini ve ulusal çıkar dengelerini göz ardı ettiğini vurgulayarak, bu durumun Lübnan toplumunda yeni bir kaos ortamına zemin hazırlayabileceği uyarısında bulundu. Özellikle ekonomik ve jeopolitik kırılganlıkların had safhada olduğu bir dönemde, bu çapta bir anlaşmanın imzalanması, devletin merkezi otoritesine duyulan güveni sarsan bir faktör olarak öne çıkıyor.

Bu tepki, Lübnan siyasetinde hükümetin izlediği rotaya karşı gelişen direncin en somut göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Yönetimin pragmatizm gerekçesiyle savunduğu diplomatik adımlar, Kabalan ve benzeri dini otoritelerin gözünde devletin kuruluş ilkeleriyle çelişen bir rota değişikliği anlamına geliyor. Lübnan siyasi arenasında bu düzeyde bir karşı duruş, anlaşmanın uygulama sürecinde karşılaşacağı direncin ve önümüzdeki dönemde gündeme gelecek iç siyasi tartışmaların şiddetleneceğine işaret ediyor.