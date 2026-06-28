Diplomasinin Ötesinde Ticaret: İsrailli Şirketlerden Körfez’e Askeri Teknoloji Transferi

Bu tür bir ticaret, bölgedeki stratejik zorunlulukların devletler arası ilişkilerdeki katı siyasi pozisyonları yumuşattığı gerçeğine işaret ediyor. Özellikle ileri teknoloji gözetleme ekipmanları, insansız hava araçları ve siber savunma sistemlerinin, bölgesel güvenlik mimarisinin bir parçası olarak Körfez başkentlerine ulaştığı görülüyor. İsrail şirketlerinin küresel pazar paylarını bu pazarlara genişletmesi, savunma sanayiinin ekonomik motivasyonlarının yanı sıra, bölgesel tehdit algılarındaki örtüşmeden de besleniyor.

Söz konusu askeri teçhizat akışı, Orta Doğu’da değişen ittifakların ve güvenlik önceliklerinin somut bir yansımasıdır. Diplomatik kanallar kapalı kalsa dahi, savunma teknolojileri gibi yüksek hassasiyetli alanlarda gerçekleşen bu alışverişler, devletlerin resmî söylemlerinin ötesinde güvenlik odaklı bir “gölge diplomasi” yürüttüğünü ortaya koyuyor. Bu durum, bölgedeki aktörlerin ideolojik mesafelerine rağmen, teknolojik ihtiyaçlar temelinde yeni bir pragmatizm geliştirdiğini kanıtlıyor.