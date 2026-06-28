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Diplomasinin Ötesinde Ticaret: İsrailli Şirketlerden Körfez’e Askeri Teknoloji Transferi

28 Haziran 2026 - 16:11
News ID: 1832743
Diplomasinin Ötesinde Ticaret: İsrailli Şirketlerden Körfez’e Askeri Teknoloji Transferi

İsrail savunma sanayii devleri Elbit Systems ve Israel Aerospace Industries’in, resmî diplomatik ilişkilerin bulunmadığı Suudi Arabistan ve Katar ile yüz milyonlarca şekel değerinde askeri teçhizat ticareti gerçekleştirdiği iddiaları bölgedeki denklemi yeni bir boyuta taşıyor. Bu teknoloji transferi, stratejik çıkarların diplomatik protokollerin önüne geçtiği bir dönemin belirginleştiğini gösteriyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail medyasında yer alan ayrıntılı haberler, uzun süredir arka planda işleyen savunma sanayii ağlarının boyutlarını gözler önüne seriyor. Elbit Systems ve Israel Aerospace Industries tarafından gerçekleştirildiği belirtilen bu sevkiyatlar, bölgedeki güvenlik ihtiyaçlarının jeopolitik bariyerleri nasıl aştığını kanıtlar nitelikte. Yüz milyonlarca şekel değerindeki bu ticari faaliyet, taraflar arasındaki resmî tanıma sürecinin olmamasına rağmen, savunma ve gözetleme sistemleri üzerinden kurulan iş birliğinin derinliğini ortaya koyuyor.

Bu tür bir ticaret, bölgedeki stratejik zorunlulukların devletler arası ilişkilerdeki katı siyasi pozisyonları yumuşattığı gerçeğine işaret ediyor. Özellikle ileri teknoloji gözetleme ekipmanları, insansız hava araçları ve siber savunma sistemlerinin, bölgesel güvenlik mimarisinin bir parçası olarak Körfez başkentlerine ulaştığı görülüyor. İsrail şirketlerinin küresel pazar paylarını bu pazarlara genişletmesi, savunma sanayiinin ekonomik motivasyonlarının yanı sıra, bölgesel tehdit algılarındaki örtüşmeden de besleniyor.

Söz konusu askeri teçhizat akışı, Orta Doğu’da değişen ittifakların ve güvenlik önceliklerinin somut bir yansımasıdır. Diplomatik kanallar kapalı kalsa dahi, savunma teknolojileri gibi yüksek hassasiyetli alanlarda gerçekleşen bu alışverişler, devletlerin resmî söylemlerinin ötesinde güvenlik odaklı bir “gölge diplomasi” yürüttüğünü ortaya koyuyor. Bu durum, bölgedeki aktörlerin ideolojik mesafelerine rağmen, teknolojik ihtiyaçlar temelinde yeni bir pragmatizm geliştirdiğini kanıtlıyor.

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