Diplomasinin Ötesinde Ticaret: İsrailli Şirketlerden Körfez’e Askeri Teknoloji Transferi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail medyasında yer alan ayrıntılı haberler, uzun süredir arka planda işleyen savunma sanayii ağlarının boyutlarını gözler önüne seriyor. Elbit Systems ve Israel Aerospace Industries tarafından gerçekleştirildiği belirtilen bu sevkiyatlar, bölgedeki güvenlik ihtiyaçlarının jeopolitik bariyerleri nasıl aştığını kanıtlar nitelikte. Yüz milyonlarca şekel değerindeki bu ticari faaliyet, taraflar arasındaki resmî tanıma sürecinin olmamasına rağmen, savunma ve gözetleme sistemleri üzerinden kurulan iş birliğinin derinliğini ortaya koyuyor.
28 Haziran 2026 - 16:11
News ID: 1832743
İsrail savunma sanayii devleri Elbit Systems ve Israel Aerospace Industries’in, resmî diplomatik ilişkilerin bulunmadığı Suudi Arabistan ve Katar ile yüz milyonlarca şekel değerinde askeri teçhizat ticareti gerçekleştirdiği iddiaları bölgedeki denklemi yeni bir boyuta taşıyor. Bu teknoloji transferi, stratejik çıkarların diplomatik protokollerin önüne geçtiği bir dönemin belirginleştiğini gösteriyor.
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