Asimetrik Harp Sahasında Yeni Dönem: Hizbullah’ın Fiber Optik İHA’ları İsrail Savunmasını Zorluyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Elektronik harp sahasında frekans spektrumu üzerindeki üstünlük, uzun süredir insansız hava araçlarına karşı kullanılan en temel savunma yöntemiydi. Ancak Hizbullah’ın operasyonel hale getirdiği fiber optik kablo bağlantılı FPV sistemleri, radyo frekansı (RF) üzerinden kontrol edilen araçları hedef alan karıştırma sistemlerini işlevsiz kılıyor. Fiziksel bir hat üzerinden veri iletimi sağlayan bu teknoloji, hava araçlarına karşı uygulanan elektronik savunma bariyerlerini baypas ederek, hedeflerine ulaşma kabiliyetini maksimize ediyor.

İsrail ordusunun hava savunma stratejisi, büyük ölçüde sinyal bozucular ve sensör odaklı tespit sistemleri üzerine kurulu. Fiber optik donanımlı bu İHA’lar, sinyal yayan bileşenlerin en aza indirilmesi sayesinde İsrail radarları ve elektronik harp üniteleri için tespiti ve etkisiz hale getirilmesi oldukça güç hedefler haline geliyor. Bu durum, Tel Aviv yönetiminin kuzey cephesindeki savunma önceliklerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Tel Aviv yönetimi, bu asimetrik tehdide karşı savunma hattını güçlendirmek amacıyla yeni teknolojik arayışlara hız verdi. Geleneksel elektronik harp tekniklerinin yanı sıra, optik tespit ve kinetik imha yöntemlerini içeren hibrit savunma konseptleri masaya yatırılıyor. Savaş sahasındaki bu teknolojik rekabet, hem savunma hem de saldırı kapasitesinin sürekli güncellenmesini gerektiren, oldukça maliyetli ve karmaşık bir sürece evriliyor. Bu gelişmeler, savunma sanayii ve askeri planlama süreçlerinde, frekans bağımlılığını azaltan sistemlerin gelecekteki çatışmaların kaderini belirleyeceğini gösteriyor.